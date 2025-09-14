Появились первые результаты выборов в заксобрание Челябинской области

Партия «Единая Россия» лидирует по партийным спискам на выборах в Законодательное собрание Челябинской области восьмого созыва, получив 54,35% голосов избирателей по итогам обработки 1,06% протоколов. Об этом свидетельствуют первые данные, опубликованные на онлайн-табло информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ 14 сентября.
Второе место занимает партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» с результатом 12,62%. Далее следуют ЛДПР (10,12%), КПРФ (7,26%), партия «Новые люди» (7,10%) и Партия пенсионеров (5,97%).
Из общего состава в 60 депутатских мандатов, половина — 30 мест — будет распределена по результатам голосования в одномандатных округах. Оставшиеся 30 депутатов избирают по партийным спискам.
Голосование на выборах в заксобрание Челябинской области проходило с 12 по 14 сентября 2025 года. По данным АНО «Центр общественного мониторинга и проектов», «Единая Россия» получает абсолютное большинство в новом составе Законодательного собрания региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!