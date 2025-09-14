Появились первые результаты выборов в заксобрание Челябинской области

«Единая Россия» лидирует по спискам на выборах в заксобрание Челябинской области
«Единая Россия» вышла в лидеры на выборах в заксобрание Челябинской области с 54,35%
«Единая Россия» вышла в лидеры на выборах в заксобрание Челябинской области с 54,35% Фото:
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

Партия «Единая Россия» лидирует по партийным спискам на выборах в Законодательное собрание Челябинской области восьмого созыва, получив 54,35% голосов избирателей по итогам обработки 1,06% протоколов. Об этом свидетельствуют первые данные, опубликованные на онлайн-табло информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ 14 сентября.

Второе место занимает партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» с результатом 12,62%. Далее следуют ЛДПР (10,12%), КПРФ (7,26%), партия «Новые люди» (7,10%) и Партия пенсионеров (5,97%).

Из общего состава в 60 депутатских мандатов, половина — 30 мест — будет распределена по результатам голосования в одномандатных округах. Оставшиеся 30 депутатов избирают по партийным спискам.

Голосование на выборах в заксобрание Челябинской области проходило с 12 по 14 сентября 2025 года. По данным АНО «Центр общественного мониторинга и проектов», «Единая Россия» получает абсолютное большинство в новом составе Законодательного собрания региона.

