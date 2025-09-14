Инцидент произошел на улице Омской
В Нижневартовске (ХМАО) неадекватный посетитель магазина собрал толпу на улице Омской. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО. Очевидцы происшествия сообщили, что действия были похожи на массовую драку.
«Массовая драка в Нижневартовске. На месте работает Росгвардия», — сообщает telegram-канал «N1 • Первый Нижневартовский». Инцидент произошел возле дома №62.
URA.RU обратилось в УМВД по ХМАО за комментарием. В ведомстве сообщили, что массовой драки не было, посетитель магазина не адекватно себя вел.
