14 сентября 2025

Медведев попросил не растерять доверие граждан

Медведев призвал сохранить доверие граждан после выборов
новость из сюжета
Единый день голосования-2025

Победа на выборах является значимым достижением, но не менее важно сохранить кредит доверия, оказанный избирателями. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.

«Рейтинги и победа на выборах важны, однако важнее не растерять кредит доверия, который граждане нашей страны и жители Республики Коми оказали нашим коллегам, депутатам, главе республики в ходе голосования», — сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. Его слова передает РИА Новости. 

Он отметил, что исполнение предвыборных обещаний остается ключевым фактором для будущих успехов на выборах. Медведев также обратил внимание на ответственность депутатов и глав регионов перед гражданами, которые поддержали их в ходе голосования.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Коми Ростислав Гольдштейн на встрече с президентом Владимиром Путиным отчитался о выполнении ключевых задач, включая снижение безработицы, развитие строительства и меры поддержки семей участников СВО. Эксперты отмечали, что Гольдштейну удалось избежать конфликтов с местными элитами, что отличает его от предыдущего главы региона.

