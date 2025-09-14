14 сентября 2025

Минтопэнерго Крыма сообщило о дефиците бензина на АЗС региона

На некоторых заправках Крыма наблюдается дефицит топлива
В Крыму на ряде автозаправочных станций наблюдается дефицит бензина из-за сложностей с логистикой и временных ограничений на поставки топлива. Об этом сообщило министерство топлива и энергетики республики Крым. Ведомство подчеркнуло, что ситуация находится под ежедневным контролем, а для стабилизации поставок принимаются оперативные меры.

«В настоящее время на некоторых автозаправочных станциях в республике Крым наблюдается дефицит светлых нефтепродуктов. Данная ситуация прежде всего связана с текущим спросом, значительным отдалением данных АЗС от нефтебаз предприятий трейдеров, а также временными ограничениями в логистических маршрутах доставки. По информации крымских предприятий-трейдеров, сложившаяся ситуация находится на ежедневном контроле, принимаются меры оптимизации», — сообщили в telegram-канале министерства топлива и энергетики республики Крым.

В августе и сентябре на полуострове отмечались перебои с наличием бензина на АЗС, особенно тяжелая ситуация возникла из-за временных трудностей с доставкой светлых нефтепродуктов через Керченский пролив. В министерстве уточнили, что рост спроса совпал с задержками поставок, что привело к временному ограничению ассортимента на отдельных заправках. На сегодняшний день стоимость литра бензина марки АИ-95 на крымских АЗС варьируется от 72,69 до 73,99 рублей. При этом дизельное топливо на автозаправках региона доступно в полном объеме.

Руководитель Республики Крым Сергей Аксенов высказался по поводу дефицита топлива, зафиксированного на автозаправках полуострова. Как отметил Аксенов, возникшие сложности обусловлены логистическими факторами, так как основной объем топлива поступает в регион автотранспортом, напоминает RT.

