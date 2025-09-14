Пермский край вошел в тридцатку регионов с низкой безработицей

Пермский край занял 29-е место в общероссийском рейтинге по уровню безработицы по итогам второго квартала 2025 года. Такие данные приводит РИА Новости.
«Пермский край занимает 29-е место. Уровень безработицы в регионе составил 1,7%, что ниже общероссийского показателя (2,2%). Изменение уровня безработицы к аналогичному периоду 2024 года — минус 0,6», — сообщается в рейтинге, составленном РИА Новости. Аналитики также отметили, что жители региона в среднем тратили пять месяцев на поиск новой работы в указанный период.
Общероссийский уровень безработицы снизился до рекордных 2,2%, что на 0,4 процентного пункта ниже показателя второго квартала 2024 года. Лидерами рейтинга стали Москва (0,8%) и Ханты-Мансийский автономный округ (1,0%), а самые высокие показатели зафиксированы в Республике Ингушетия (26,0%) и Дагестане (10,9%).
По данным аналитиков, россияне затрачивали на поиск работы в среднем чуть более пяти месяцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года срок поиска работы снизился более чем на полмесяца.
Среднее время поиска работы по регионам во втором квартале 2025 года варьировалось от 1,5 месяца до 11 месяцев. Быстрее всего работу находили жители Чукотки, Сахалинской, Ульяновской, Астраханской и Тюменской областей — менее чем за два месяца.
Длительный срок поиска работы зафиксирован в Амурской области (11 месяцев), Забайкальском крае (9 месяцев) и Дагестане (более 8 месяцев). В 21 регионе поиск работы занимает больше полугода.
Эксперты отмечают, что безработица сократилась в 72 регионах России, причем в 56 субъектах Федерации показатель оказался ниже общероссийского уровня. В дальнейшем аналитики не исключают некоторого роста безработицы на фоне замедления темпов экономического роста, но прогнозируют, что показатель не превысит 3%.
