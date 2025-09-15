Стало известно, кто займет место Паслера в Оренбурге

Солнцев победил на выборах главы Оренбургской области, набрав 83,85% голосов
Солнцев набрал более 83% голосов на выборах
Солнцев набрал более 83% голосов на выборах Фото:
новость из сюжета
Единый день голосования-2025

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев («Единая Россия») выиграл выборы главы региона, набрав 83,85% голосов. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома РФ по итогам обработки 100% протоколов.

По данным ЦИК РФ, второе место занял Денис Батурин (КПРФ) с 5,93%, на третьем — Рамиль Гафаров («Коммунисты России», 3,29%). Далее следуют Оксана Набатчикова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду», 2,99%) и Карина Салихова («Новые люди», 2,41%).

Евгений Солнцев был назначен врио губернатора указом президента РФ Владимира Путина 26 марта 2025 года после отставки Дениса Паслера. Последний также одержал победу на выборах в Свердловской области, набрав более 62% голосов по итогам обработки половины бюллетеней, что стало одним из самых высоких результатов среди губернаторских кампаний этого года. До этого Солнцев возглавлял правительство Донецкой Народной Республики и работал в строительной сфере. 

