На выборах в Костромской области победил действующий губернатор

Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников, выдвинутый партией «Единая Россия», одержал победу на выборах главы региона с результатом 67,63% голосов. Такие данные были опубликованы Центральной избирательной комиссией (ЦИК) России после обработки 100% протоколов избирательных участков.
Согласно данным Центризбиркома, второе место занял Сергей Шпотин (КПРФ) с 11,05%. Далее следуют Николай Цвиль («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») с 6,57%, Юрий Кудрявцев (Партия пенсионеров) с 6,32% и замыкает пятерку Юрий Миндолин (ЛДПР), который набрал 6,15% голосов избриателей.
Сергей Ситников возглавляет Костромскую область с 2012 года. В 2015 году президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы региона. Впоследствии, в ходе выборов, состоявшихся в 2015 и 2020 годах, Ситников одержал победу, получив соответственно 65,62% и 64,65% голосов избирателей.
Также стало известно, что новым губернатором Ленинградской области стал Александр Дрозденко. В выборах на пост главы региона он победил, набрав 84,21% голосов. Дрозденко возглавляет Ленинградскую область с 2012 года. В ходе выборов, состоявшихся в 2015 и 2020 годах, он одерживал победу, получая поддержку свыше 80% избирателей в каждом из этих циклов.
