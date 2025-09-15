Губернатор Ленобласти Дрозденко победил на выборах, набрав 84,21% голосов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко («Единая Россия») победил на выборах главы региона, набрав 84,21% голосов после подсчета всех протоколов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия РФ.
Согласно данным Центризбиркома, второе место занял Андрей Лебедев (ЛДПР) с 6,69% голосов. Далее следуют Игорь Новиков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») с 3,02%, Сергей Малинкович («Коммунисты России») с 2,65% и Сергей Лисовский («Зеленые») с 2,2%.
В ходе выборов 14 сентября Александр Дрозденко стабильно лидировал, по данным ЦИК, после обработки 10,33% протоколов он набрал 79,03% голосов. Его ближайший соперник, Андрей Лебедев из ЛДПР, получил тогда 9,07%.
Александр Дрозденко занимает пост губернатора Ленинградской области с 2012 года. В 2015 и 2020 годах он уже избирался на эту должность, набрав более 80% голосов в каждом избирательном цикле.
