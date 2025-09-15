Губернатор Ленобласти Дрозденко победил на выборах, набрав 84,21% голосов

Дрозденко занимает пост губернатора Ленобласти уже 13 лет
Дрозденко занимает пост губернатора Ленобласти уже 13 лет
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко («Единая Россия») победил на выборах главы региона, набрав 84,21% голосов после подсчета всех протоколов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия РФ.

Согласно данным Центризбиркома, второе место занял Андрей Лебедев (ЛДПР) с 6,69% голосов. Далее следуют Игорь Новиков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») с 3,02%, Сергей Малинкович («Коммунисты России») с 2,65% и Сергей Лисовский («Зеленые») с 2,2%.

В ходе выборов 14 сентября Александр Дрозденко стабильно лидировал, по данным ЦИК, после обработки 10,33% протоколов он набрал 79,03% голосов. Его ближайший соперник, Андрей Лебедев из ЛДПР, получил тогда 9,07%.

Александр Дрозденко занимает пост губернатора Ленинградской области с 2012 года. В 2015 и 2020 годах он уже избирался на эту должность, набрав более 80% голосов в каждом избирательном цикле.

