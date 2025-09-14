14 сентября 2025

Пьяный водитель микроавтобуса слетел с дороги около Аши, два человека погибли. Видео

Два человека в результате ДТП скончались
Два человека в результате ДТП скончались

В Челябинской области 30-летний пьяный мужчина без прав, управляя микроавтобусом «Хендай» с пассажирами, слетел с дороги в кювет в Ашинском районе Челябинской области. В результате ДТП два человека погибли, еще четверо доставлены в больницу, сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции. 

«Мужчина, не имея права управления, находясь в состоянии опьянения, управлял микроавтобусом марки „Хендай“, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В момент ДТП в автомобиле находилось восемь человек, двое из которых скончались на месте происшествия, четверо доставлены в больницу, еще два пассажира получили легкие ушибы и ссадины», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Авария произошла 15 сентября около четырех утра в Ашинском районе. В момент ДТП автомобиль двигался по реконструируемому участку дороги. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. 

Ранее в Ашинском районе также произошло серьезное ДТП: 30 июня 66-летний водитель сбил на пешеходном переходе женщину с четырехлетним ребенком и скрылся с места происшествия. В результате аварии ребенок погиб в больнице, а его мать была госпитализирована с тяжелыми травмами. Уголовное дело по этому факту уже направлено в суд.

