14 сентября 2025

Избирком ХМАО озвучил итоговую явку на местных выборах

В ХМАО на местных выборах проголосовали более 43 тысяч избирателей
Единый день голосования в ХМАО — 2025

Избирательная комиссия округа озвучила итоговую явку на выборах в органы местного самоуправления. В голосовании приняли участие более 43 тысяч жителей региона, сообщает telegram-канал «Избирком Югры».

«В Югре в выборах в органы местного самоуправления приняли участие 43698 человек. Что составляет 34,14%», — сообщается в telegram-канале.

Итоговая явка:

Выборы депутатов Думы города Покачи восьмого созыва — 33,17%

Выборы депутатов Думы Белоярского района восьмого созыва — 73,43%

Выборы депутатов Думы города Радужный восьмого созыва — 26,41%

Выборы депутатов Думы города Мегиона восьмого созыва — 23,90%

Выборы главы городского поселения Советский — 32,52%

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Советский шестого созыва — 32,52%

Выборы главы сельского поселения Сорум — 97,38%

Досрочные выборы Главы сельского поселения Леуши — 40,39%

Выборы Главы сельского поселения Мулымья — 50,08%

Выборы главы муниципального образования сельское поселение Малый Атлым — 39,08%

Выборы главы муниципального образования городское поселение Барсово — 12,15%

Выборы главы муниципального образования сельское поселение Сытомино — 37,83%

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского поселения Куминский пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 — 65,82%

