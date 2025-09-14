Избирком ХМАО озвучил итоговую явку на местных выборах

Избирательная комиссия округа озвучила итоговую явку на выборах в органы местного самоуправления. В голосовании приняли участие более 43 тысяч жителей региона, сообщает telegram-канал «Избирком Югры».
«В Югре в выборах в органы местного самоуправления приняли участие 43698 человек. Что составляет 34,14%», — сообщается в telegram-канале.
Итоговая явка:
Выборы депутатов Думы города Покачи восьмого созыва — 33,17%
Выборы депутатов Думы Белоярского района восьмого созыва — 73,43%
Выборы депутатов Думы города Радужный восьмого созыва — 26,41%
Выборы депутатов Думы города Мегиона восьмого созыва — 23,90%
Выборы главы городского поселения Советский — 32,52%
Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Советский шестого созыва — 32,52%
Выборы главы сельского поселения Сорум — 97,38%
Досрочные выборы Главы сельского поселения Леуши — 40,39%
Выборы Главы сельского поселения Мулымья — 50,08%
Выборы главы муниципального образования сельское поселение Малый Атлым — 39,08%
Выборы главы муниципального образования городское поселение Барсово — 12,15%
Выборы главы муниципального образования сельское поселение Сытомино — 37,83%
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского поселения Куминский пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 — 65,82%
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!