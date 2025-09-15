Враждебное отношение канцлера Германии Фридриха Мерца к России может быть связано с личными мотивами и семейными воспоминаниями о Советском Союзе и военных годах. Об этом сообщил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
«Он говорит так, словно у него есть личные причины быть против России. Всегда подчеркивает, какая Россия „плохая“. Мне кажется, это вопрос психологии, его внутреннего мира. Возможно, были семейные истории о Советском Союзе и о войне, которые его заставляют высказываться столь агрессивно», — отметил Нимайер в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что риторика Мерца стала самой агрессивной среди всех канцлеров Германии после Второй мировой войны. По его мнению, такая политика может привести к дальнейшему обострению отношений между Берлином и Москвой.
Ранее Фридрих Мерц заявил о необходимости «экономически истощить» Россию для урегулирования конфликта на Украине. Он обвинил президента Владимира Путина в нежелании завершать конфликт и подчеркнул, что у него «нет никаких оснований» доверять главе государства. Мерц отметил, что создание «основы» для разрешения конфликта связано с экономическим истощением России, что, по его словам, лишит страну возможности поддерживать свою военную экономику, передает «Общественная служба новостей».
