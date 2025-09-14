Единороссы забрали 83 из 91 мандата на местных выборах в ХМАО. Итоги выборов подвел окружной избирком. Четыре места в муниципальных думах получила КПРФ, два — «Партия пенсионеров», одно осталось за либерал-демократом и еще одно — за самовыдвиженцем, передает журналист URA.RU.
«По итогам прошедшей избирательной кампании на выборах 7 глав муниципальных образований выиграли 7 кандидатов от партии „Единая Россия“. По итогам выборов депутатов представительных органов муниципальных образований из 91 мандата депутата: 83 — „Единая Россия“, 4 — КПРФ, 2 — „Партия пенсионеров за социальную справедливость“, 1 — ЛДПР, 1 — самовыдвижение», — прокомментировал председатель окружного избиркома Денис Корнеев.
Четыре места в думах получила КПРФ. Два в Мегионе — сохранился главный оппонент мэра Виктор Макаров и появился новый коммунист Евгений Харченко, два в своем опорном городе Советском — за Артемом Аминовым и Алексеем Меняйло.
Два мандата у «Партии пенсионеров» в Радужном: к депутату Юрию Анохину добавился его коллега Юрий Харченко. Одно кресло в гордуме Мегиона осталось за либерал-демократом Сергеем Игошевым ( директором спортшколы, где работал брат главы мэра Алексея Петриченко) и еще одно за самовыдвиженцем Дмитрием Баязовым в вотчине «Лукойла» — Покачах.
