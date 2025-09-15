Экс-чемпион MMA Макгрегор вышел из президентской гонки в Ирландии

Бывший чемпион мира по смешанным единоборствам Конор Макгрегор снял свою кандидатуру с президентских выборов в Ирландии. Об этом спортсмен сообщил в в соцсети X.
«После тщательного обдумывания и консультаций со своей семьей я снимаю свою кандидатуру с президентской гонки. Это было нелегкое решение, но на данный момент оно является правильным», — написал Макгрегор, передает «Чемпион». Несмотря на большую поддержку со стороны ирландцев и активное участие в общественной жизни страны, он решил сосредоточиться на других формах служения Ирландии. Боец отметил, что его политические амбиции не ограничиваются текущими выборами, и пообещал вернуться к политической деятельности в будущем.
Макгрегор выразил благодарность ирландскому народу за доверие и поддержку, оказанную ему за время подготовки к выборам. Он подчеркнул, что гордится своей страной и всегда будет представлять интересы Ирландии на международной арене. По словам спортсмена, его главная цель — содействовать экономическому развитию страны, укреплять ее позиции за рубежом и добиваться большей прозрачности в общественной жизни.
В своем заявлении Макгрегор подверг критике существующую политическую систему Ирландии. Он отметил, что Конституция страны устарела и используется парламентскими партиями для ограничения настоящей демократии. Бывший чемпион MMA отметил рост патриотических настроений в ирландском обществе. По его словам, все больше граждан стремятся сохранить национальное культурное наследие и защитить традиционный образ жизни. Макгрегор призвал своих сторонников продолжать движение за перемены.
