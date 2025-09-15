Текслер: миллион челябинцев приняли участие в выборах

новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

В Челябинской области в выборах приняли участие почти миллион человек, что на 15% больше показателей 2020 года. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.

«Цифра дня: 999 738 жителей Челябинской области приняли участие в выборах депутатов Законодательного Собрания и органов местного самоуправления. Количество проголосовавших превысило показатели на аналогичных выборах 2020 года на 15%», — рассказал губернатор в своем telegram-канале.

Текслер подчеркнул, что избирательный процесс прошел прозрачно и в полном соответствии с принципами легитимности. Он также выразил признательность каждому, кто принял участие в голосовании и проявил гражданскую активность.

Партия «Единая Россия» смогла укрепить свои позиции, заручившись поддержкой свыше 54% избирателей и одержав победу в 28 из 30 округов. В новом составе Законодательного собрания доля мандатов партии составит 80%. Как отметил глава региона, обновленный депутатский корпус сформирован из молодых и уже опытных специалистов, многие из которых имеют опыт участия в СВО. Они будут последовательно отстаивать интересы жителей региона.

«От всей души благодарю за доверие к нашей команде и поддержку курса развития региона! Продолжаем работу, реализуем все намеченные планы и сделаем Южный Урал ещё сильнее и успешнее», — добавил Текслер.

