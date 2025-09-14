14 сентября 2025

Полпред Жога поздравил Паслера с победой на выборах свердловского губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паслер (справа) набрал более 60% голосов
Паслер (справа) набрал более 60% голосов Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога поздравил Дениса Паслера с победой на выборах губернатора Свердловской области. В своем telegram-канале полпред пожелал главе региона достигать поставленных целей.

«Это заслуженный результат, знак высокого доверия со стороны жителей. Свердловская область — регион с крепкой экономикой и большим потенциалом в самых разных сферах. Важно не только сохранить достижения, но и преумножить их», — написал Жога.

Выборы длились три дня — с 12 по 14 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней на выборах губернатора Паслер набрал 61,3% голосов. Это в разы больше, чем у других кандидатов.

На втором месте расположился Александр Ивачев (КПРФ) с 15,25% голосов, третью позицию занимает депутат Госдумы Андрей Кузнецов (Справедливая Россия — За правду) с результатом 12,66%. Депутаты заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди») расположились на четвертом и пятом местах, набрав 6,09% и 2,72% голосов соответственно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога поздравил Дениса Паслера с победой на выборах губернатора Свердловской области. В своем telegram-канале полпред пожелал главе региона достигать поставленных целей. «Это заслуженный результат, знак высокого доверия со стороны жителей. Свердловская область — регион с крепкой экономикой и большим потенциалом в самых разных сферах. Важно не только сохранить достижения, но и преумножить их», — написал Жога. Выборы длились три дня — с 12 по 14 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней на выборах губернатора Паслер набрал 61,3% голосов. Это в разы больше, чем у других кандидатов. На втором месте расположился Александр Ивачев (КПРФ) с 15,25% голосов, третью позицию занимает депутат Госдумы Андрей Кузнецов (Справедливая Россия — За правду) с результатом 12,66%. Депутаты заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди») расположились на четвертом и пятом местах, набрав 6,09% и 2,72% голосов соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...