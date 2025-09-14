Полпред Жога поздравил Паслера с победой на выборах свердловского губернатора

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога поздравил Дениса Паслера с победой на выборах губернатора Свердловской области. В своем telegram-канале полпред пожелал главе региона достигать поставленных целей.
«Это заслуженный результат, знак высокого доверия со стороны жителей. Свердловская область — регион с крепкой экономикой и большим потенциалом в самых разных сферах. Важно не только сохранить достижения, но и преумножить их», — написал Жога.
Выборы длились три дня — с 12 по 14 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней на выборах губернатора Паслер набрал 61,3% голосов. Это в разы больше, чем у других кандидатов.
На втором месте расположился Александр Ивачев (КПРФ) с 15,25% голосов, третью позицию занимает депутат Госдумы Андрей Кузнецов (Справедливая Россия — За правду) с результатом 12,66%. Депутаты заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди») расположились на четвертом и пятом местах, набрав 6,09% и 2,72% голосов соответственно.
