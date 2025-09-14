У свердловчан — новый губернатор: ЦИК РФ посчитал все голоса

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер набирает 61,30% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней на выборах главы региона. Это больше, чем у других кандидатов, следует из данных Центральной избирательной комиссии РФ.
На втором месте расположился Александр Ивачев (КПРФ) с 15,25% голосов, третью позицию занимает депутат Госдумы Андрей Кузнецов (Справедливая Россия — За правду) с результатом 12,66%. Депутаты заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди») расположились на четвертом и пятом местах, набрав 6,09% и 2,72% голосов соответственно.
Выборы свердловского губернатора длились три дня — с 12 по 14 сентября. Явка на этих выборах побила рекорд 26-летней давности. На выборах главы региона в 1999 году она составила 40,92%. По данным на 18:00 часов 14 сентября, в Свердловской области проголосовали 38,42% избирателей, и эта цифра еще может подрасти. Итоговую явку ЦИК еще не публиковал. Все новости по теме выборов — в онлайн-трансляции URA.RU.
