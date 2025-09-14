Омбудсмен ХМАО оценила проведение досрочных выборов в регионе

Уполномоченная по правам человека Наталья Стребкова оценила проведение досрочных выборов регионе. Она отметила, что жалобы на нарушения от жителей региона не поступали, сообщает telegram-канал «Югра Z Официально».
«Нарушений при проведении досрочного голосования не выявлено. Для тех граждан, которые в силу разных причин, преимущественно, по своему здоровью, не могли быть на избирательном участке, было организовано голосование вне помещений. В эти учреждения мы выходили, отмечали высочайший уровень подготовленности. Тайность голосования была обеспечена во всех помещениях», — рассказала Стребкова.
Омбудсмен отметила, что в период выборов на горячую линию поступило 28 звонков. В основном они носили консультационный характер, жалобы югорчане не высказывали.
