14 сентября 2025

Омбудсмен ХМАО оценила проведение досрочных выборов в регионе

В ХМАО досрочное голосование прошло без нарушений
© Служба новостей «URA.RU»
Досрочное голосование в Югре прошло без нарушений
Досрочное голосование в Югре прошло без нарушений
новость из сюжета
Единый день голосования в ХМАО — 2025

Уполномоченная по правам человека Наталья Стребкова оценила проведение досрочных выборов регионе. Она отметила, что жалобы на нарушения от жителей региона не поступали, сообщает telegram-канал «Югра Z Официально».

«Нарушений при проведении досрочного голосования не выявлено. Для тех граждан, которые в силу разных причин, преимущественно, по своему здоровью, не могли быть на избирательном участке, было организовано голосование вне помещений. В эти учреждения мы выходили, отмечали высочайший уровень подготовленности. Тайность голосования была обеспечена во всех помещениях», — рассказала Стребкова.

Омбудсмен отметила, что в период выборов на горячую линию поступило 28 звонков. В основном они носили консультационный характер, жалобы югорчане не высказывали.

