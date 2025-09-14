Мэр из Арктической зоны провел самые успешные выборы в ХМАО

Самый довольный жизнью мэр России — глава Белоярского района ХМАО Маненков — провел самые успешные выборы в этом году. Ему удалось собрать полный созыв думы из представителей партии «Единая Россия».
Из 15 мандатов все 15 получили единороссы. Депутатами нового созыва думы стали: Светлана Рандымова, Алексей Лузянин, Анатолий Павлушко, Сергей Хитра, Алексей Митин, Дмитрий Апкаликов, Александр Литвиненко, Виктор Вовк, Александр Резанов, Наталья Бобрешова, Андрей Берестов, Павел Шорохов. В новом созыве сохранились и председатель думы Андрей Берсенев, и вице-спикер Юрий Громовой. Данные опубликованы на странице избиркома ХМАО.
Кроме того, муниципалитет оказался лидером и по явке — 73,43% избирателей пришли на избирательные участки или проголосовали досрочно, это лучший результат в регионе. Успешно для Маненкова сложились и выборы главы поселения Сорум — победила его ставленница, врио мэра Людмила Емельянова, баллотировавшаяся от ЕР. Явка в Соруме стала максимальной в этой кампании — проголосовать пришли 97,38% избирателей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!