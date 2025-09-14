14 сентября 2025

В ХМАО подвели итоги местных выборов. Инфографика

Показатели по явке и качеству голосования в ХМАО побили рекорды предыдущей кампании
новость из сюжета
Единый день голосования-2025

В ХМАО улучшили показатели по явке избирателей на местных выборах. Предварительные итоги подвел окружной избирком. Общая явка на выборах 14 сентября 2025 года составила 34,14% (43 698) избирателей.

  • Выборы депутатов Думы города Покачи восьмого созыва — 33,17%
  • Выборы депутатов Думы Белоярского района восьмого созыва — 73,43%
  • Выборы депутатов Думы города Радужный восьмого созыва — 26,41%
  • Выборы депутатов Думы города Мегиона восьмого созыва — 23,90%
  • Выборы главы городского поселения Советский — 32,52%
  • Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Советский шестого созыва — 32,52%
  • ?Выборы главы сельского поселения Сорум — 97,38%
  • Досрочные выборы Главы сельского поселения Леуши — 40,39%
  • Выборы Главы сельского поселения Мулымья — 50,08%
  • Выборы главы муниципального образования сельское поселение Малый Атлым — 39,08%
  • Выборы главы муниципального образования городское поселение Барсово — 12,15%
  • Выборы главы муниципального образования сельское поселение Сытомино — 37,83%
  • Дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского поселения Куминский пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 — 65,82%

В 2020 году на аналогичных выборах явка была ниже — 31,84%. Качество голосования также бьет рекорды: 91,2% мандатов получили единороссы. Кроме того, все семь кандидатов от «Единой России» выиграли выборы глав поселений.

В ХМАО улучшили показатели по явке избирателей на местных выборах. Предварительные итоги подвел окружной избирком. Общая явка на выборах 14 сентября 2025 года составила 34,14% (43 698) избирателей. В 2020 году на аналогичных выборах явка была ниже — 31,84%. Качество голосования также бьет рекорды: 91,2% мандатов получили единороссы. Кроме того, все семь кандидатов от «Единой России» выиграли выборы глав поселений.
