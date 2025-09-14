14 сентября 2025

Екатеринбурженка внезапно умерла в ванной и затопила соседей

Женщина собиралась принять ванну, но внезапно ей стало плохо (архивное фото)
Женщина собиралась принять ванну, но внезапно ей стало плохо (архивное фото)

В Екатеринбурге в одной из квартир на Эльмаше, по предварительным данным, в ванной обнаружили мертвую женщину. Об этом URA.RU рассказали жильцы дома.

«Женщина, видимо, хотела принять ванну, но ей стало плохо. Затопило всех соседей», — сказала собеседница агентства. По словам второго соседа, у женщины осталось два сына. Оба сейчас находятся в зоне боевых действий на Украине.

URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СК. Ответ будет опубликован, как только поступит.

