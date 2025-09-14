Екатеринбурженка внезапно умерла в ванной и затопила соседей

Женщина собиралась принять ванну, но внезапно ей стало плохо (архивное фото)
В Екатеринбурге в одной из квартир на Эльмаше, по предварительным данным, в ванной обнаружили мертвую женщину. Об этом URA.RU рассказали жильцы дома.
«Женщина, видимо, хотела принять ванну, но ей стало плохо. Затопило всех соседей», — сказала собеседница агентства. По словам второго соседа, у женщины осталось два сына. Оба сейчас находятся в зоне боевых действий на Украине.
URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СК. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!