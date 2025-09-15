В ЦИК рассказали, сколько бюллетеней признали недействительными в ходе ЕДГ-2025

В ходе прошедшего голосования в девяти субъектах Российской Федерации на 20 избирательных участках было признано недействительными 908 бюллетеней. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, подводя итоги единого дня голосования (ЕДГ).
«По информации, полученной от избирательных комиссий субъектов РФ на текущий момент, в девяти из них — в республиках Коми, Марий Эл, Воронежской, Липецкой, Омской, Оренбургской, Орловской, Самарской и Челябинской областях — на 20 избирательных участках недействительными признано всего 908 избирательных бюллетеней», — сказала Памфилова. Трансляция ее выступления велась на сайте ЦИК РФ.
Памфилова считает, что эта цифра несущественная, если сравнивать с общим количеством выданных бюллетеней. Она рассказала, что бюллетени признавали недействительными по нескольким причинам. Например, в республике Коми, Воронежской и Омской областях были нарушения при голосовании вне помещения. В Воронежской и Орловской областях нашли случаи, когда из переносных ящиков достали больше бюллетеней, чем было заявлено избирателей. А в Самарской области некоторым людям выдали бюллетени по одномандатному округу, хотя они были прописаны в другом округе.
Ранее Памфилова рассказала, что общая явка избирателей во всех регионах России с 12 по 14 сентября составила около 47%. Всего, по данным главы ЦИК РФ, в голосовании приняло участие 26 миллионов россиян.
