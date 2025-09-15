Назначена дата вступления в должность избранного пермского губернатора

Пермский губернатор Махонин вступит в должность 18 сентября
Дмитрий Махонин набрал около 71% голосов
Дмитрий Махонин набрал около 71% голосов
Торжественная церемония вступления в должность избранного на второй срок губернатором Пермского края Дмитрия Махонина пройдет 18 сентября в полдень. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона.

«Церемония в этом году пройдет не в малом, а в большом зале Филармонии. Там же, кстати, в 2025 году Дмитрий Махонин весной выступал с ежегодным посланием. Аудитория больше», — отметил инсайдер.

Представлять губернатора традиционно будет полпред в ПФО Игорь Комаров. Затем спикер заксобрания Валерий Сухих передаст ему знак губернатора, а Махонин произнесет присягу, положив руку на Конституцию РФ и Устав Пермского края. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен.

Ранее агентство сообщало, что Дмитрий Махонин стал первым губернатором в истории региона, который дважды выиграл выборы. При этом явка была рекордной для региона — больше 49%.

