Назначена дата вступления в должность избранного пермского губернатора

Торжественная церемония вступления в должность избранного на второй срок губернатором Пермского края Дмитрия Махонина пройдет 18 сентября в полдень. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона.
«Церемония в этом году пройдет не в малом, а в большом зале Филармонии. Там же, кстати, в 2025 году Дмитрий Махонин весной выступал с ежегодным посланием. Аудитория больше», — отметил инсайдер.
Представлять губернатора традиционно будет полпред в ПФО Игорь Комаров. Затем спикер заксобрания Валерий Сухих передаст ему знак губернатора, а Махонин произнесет присягу, положив руку на Конституцию РФ и Устав Пермского края. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен.
Ранее агентство сообщало, что Дмитрий Махонин стал первым губернатором в истории региона, который дважды выиграл выборы. При этом явка была рекордной для региона — больше 49%.
