Глава ЦИК Элла Памфилова подвела предварительные итоги прошедших выборов. По ее словам, общая явка избирателей по стране составила около 47%, что примерно на 8% выше, чем в аналогичный период кампании 2022 года.
За время голосования было зафиксировано рекордное количество кибератак — более 500 тысяч на ресурсы ЦИК и 700 — на инфраструктуру электронного голосования. Памфилова отметила, что голосование прошло спокойно, без эксцессов, а количество признанных недействительными бюллетеней незначительно. Главные заявления председателя ЦИК — в материале URA.RU.
Явка избирателей на выборы по России составила почти 50%
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что общая явка избирателей составила приблизительно 47%. По ее словам, этот показатель превышает уровень аналогичного периода избирательной кампании 2022 года примерно на 8%.
Более 500 тысяч атак было совершено на ресурсы ЦИК
С начала выборов на сайт Центральной избирательной комиссии было зафиксировано более 500 тысяч кибератак. По словам Памфиловой, также было выявлено 700 атак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования, что превышает показатели прошлых президентских выборов.
"И 700 атак [было зафиксировано] на инфраструктуру дистанционного электронного голосования. 700 – это выше, чем на президентских выборах. Я, насколько помню, там 460, по-моему, было. Это 700. Региональные выборы. Уже сейчас степень интереса к нашим выборам от наших недругов какова", — сказала Памфилова.
Всего 908 бюллетеней были признаны недействительными
Памфилова сообщила, что в ходе голосования на 20 участках в девяти регионах было признано недействительными всего 908 бюллетеней. По ее словам, эта цифра незначительна по сравнению с общим числом выданных бюллетеней.
"По информации, полученной от избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, на текущий момент в девяти из них в Республиках Коми, Марий Эл, Воронежской, Липецкой, Омской, Оренбургской, Орловской, Самарской и Челябинской областях на 20 избирательных участках недействительными признано всего 908 избирательных бюллетеней. Это действительно цифра незначительная с учетом того, сколько бюллетеней мы раздали избирателям", — отметила она.
Почти 4000 журналистов присутствовали в избирательных комиссиях
В избирательных комиссиях на Едином дне голосования работали почти четыре тысячи журналистов, сообщила Памфилова. По ее словам, такое количество представителей СМИ — 3962 человека — свидетельствует о высоком интересе к выборам. Памфилова, подводя предварительные итоги в информационном центре ЦИК, поблагодарила журналистов за профессиональное и объективное освещение избирательной кампании.
Свыше 149 тысяч наблюдателей находились на участках
Глава ЦИК добавила, что на избирательных участках в этот раз присутствовали 149 717 наблюдателей. По ее словам, 64 507 из них были направлены политическими партиями, 28 206 представляли кандидатов, а 57 004 — общественные палаты. Большинство наблюдателей работали непосредственно на участках, 410 — в территориальных комиссиях, еще шесть — в окружных.
За все дни голосования не было ни одного эксцесса
Памфилова также подчеркнула, что в ходе выборов не зафиксировано происшествий, способных повлиять на результаты выборов. По ее словам, завершившееся вчера трехдневное голосование прошло спокойно и без эксцессов.
