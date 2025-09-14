В ДТП погиб местный житель, ему было 53 года
В Тобольске (Тюменская область) разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления ГАИ.
«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло вчера вечером в Тобольске. Предварительно, автомобилем сбит пешеход, водитель скрылся с места ДТП, пешеход погиб. Трагедия произошла на 1-м километре автодороги подъезд к Промпорту», — говорится в сообщении.
Личность погибшего установили — им оказался 53-летний местный житель. Водитель объявлен в розыск.
Место ДТП
