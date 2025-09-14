14 сентября 2025

В Тобольске ищут водителя, насмерть сбившего пешехода. Фото

В Тобольске водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ДТП погиб местный житель, ему было 53 года
В ДТП погиб местный житель, ему было 53 года Фото:

В Тобольске (Тюменская область) разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления ГАИ.

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло вчера вечером в Тобольске. Предварительно, автомобилем сбит пешеход, водитель скрылся с места ДТП, пешеход погиб. Трагедия произошла на 1-м километре автодороги подъезд к Промпорту», — говорится в сообщении.

Личность погибшего установили — им оказался 53-летний местный житель. Водитель объявлен в розыск.

Место ДТП
Место ДТП
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тобольске (Тюменская область) разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления ГАИ. «Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло вчера вечером в Тобольске. Предварительно, автомобилем сбит пешеход, водитель скрылся с места ДТП, пешеход погиб. Трагедия произошла на 1-м километре автодороги подъезд к Промпорту», — говорится в сообщении. Личность погибшего установили — им оказался 53-летний местный житель. Водитель объявлен в розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...