Парковка TNF в Тюмени напоминает элитный автомобильный салон. Стройными рядами здесь стоят солидные внедорожники, элегантны седаны и мощные спорткары. Подробнее о том, на каких машинах передвигаются участники форума — в нашем фоторепортаже.

Стоимость парковки для гостей промышленно-энергетического форума составляет 98 тысяч рублей. За то, чтобы всего лишь высадить и забрать пассажира придется заплатить чуть меньше, 68 тысяч. Участники могут передвигаться на своих автомобилях, либо арендовать транспорт четырех различных классов. Их цена не раскрывается.

