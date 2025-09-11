Ребенок из России попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»*

Пятилетний ребенок из России внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» (ресурс признан экстремистским на территории РФ). В открытом доступе на сайте опубликованы личные данные россиянина.
Как сообщает РИА Новости, ребенка, родившегося 23 мая 2020 года, обвиняют в «сознательном нарушении государственной границы Украины». Это не первый случай, когда несовершеннолетние попадают в базу «Миротворца».
Ранее 13-летний гражданин России, школьник Руслан, был внесен в «Миротворца». Ему также вменяется «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также «незаконное пересечение украинской границы». В результате включения подростка в вышеуказанный реестр, на портале были размещены его персональные данные.
Сайт «Миротворец» уже много лет известен своими скандальными публикациями, в которых обнародует персональные данные граждан, обвиняемых администрацией ресурса в «антиукраинской деятельности». Особый резонанс вызвала публикация в 2016 году списков журналистов, получавших аккредитацию в ДНР и ЛНР. В этих списках оказались как украинские, так и иностранные корреспонденты. После публикации их контактных данных некоторые журналисты стали получать угрозы. Этот эпизод подвергся критике со стороны ОБСЕ.
* украинский ресурс признан экстремистским на территории РФ
