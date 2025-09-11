Ребенок из России попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ребенка обвиняют в сознательном нарушении государственной границы Украины
Ребенка обвиняют в сознательном нарушении государственной границы Украины Фото:

Пятилетний ребенок из России внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» (ресурс признан экстремистским на территории РФ). В открытом доступе на сайте опубликованы личные данные россиянина.

Как сообщает РИА Новости, ребенка, родившегося 23 мая 2020 года, обвиняют в «сознательном нарушении государственной границы Украины». Это не первый случай, когда несовершеннолетние попадают в базу «Миротворца».

Ранее 13-летний гражданин России, школьник Руслан, был внесен в «Миротворца». Ему также вменяется «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также «незаконное пересечение украинской границы». В результате включения подростка в вышеуказанный реестр, на портале были размещены его персональные данные.

Сайт «Миротворец» уже много лет известен своими скандальными публикациями, в которых обнародует персональные данные граждан, обвиняемых администрацией ресурса в «антиукраинской деятельности». Особый резонанс вызвала публикация в 2016 году списков журналистов, получавших аккредитацию в ДНР и ЛНР. В этих списках оказались как украинские, так и иностранные корреспонденты. После публикации их контактных данных некоторые журналисты стали получать угрозы. Этот эпизод подвергся критике со стороны ОБСЕ.

* украинский ресурс признан экстремистским на территории РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пятилетний ребенок из России внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» (ресурс признан экстремистским на территории РФ). В открытом доступе на сайте опубликованы личные данные россиянина. Как сообщает РИА Новости, ребенка, родившегося 23 мая 2020 года, обвиняют в «сознательном нарушении государственной границы Украины». Это не первый случай, когда несовершеннолетние попадают в базу «Миротворца». Ранее 13-летний гражданин России, школьник Руслан, был внесен в «Миротворца». Ему также вменяется «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также «незаконное пересечение украинской границы». В результате включения подростка в вышеуказанный реестр, на портале были размещены его персональные данные. Сайт «Миротворец» уже много лет известен своими скандальными публикациями, в которых обнародует персональные данные граждан, обвиняемых администрацией ресурса в «антиукраинской деятельности». Особый резонанс вызвала публикация в 2016 году списков журналистов, получавших аккредитацию в ДНР и ЛНР. В этих списках оказались как украинские, так и иностранные корреспонденты. После публикации их контактных данных некоторые журналисты стали получать угрозы. Этот эпизод подвергся критике со стороны ОБСЕ. * украинский ресурс признан экстремистским на территории РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...