Рок от «Блестящих» и провал «Сладкого сна»: итоги второго выпуска шоу «ВИА Суперстар!»

Второй выпуск шоу «ВИА Суперстар!» вышел 13 сентября 2025
Лера Кудрявцева вновь оказалась членом жюри во втором сезоне шоу «ВИА Суперстар!»
Лера Кудрявцева вновь оказалась членом жюри во втором сезоне шоу «ВИА Суперстар!»

Вечером 13 сентября на НТВ зрители увидели продолжение нового сезона музыкального проекта «ВИА Суперстар!». Если в премьерной серии артисты радовали публику обновленными версиями своих фирменных хитов, то во второй серии тема звучала как «Новый я». Задача участников — выйти за рамки привычного репертуара и попробовать силы в других жанрах. О том, как прошел второй выпуск шоу — в материале URA.RU.

Участники и судьи шоу «ВИА Суперстар!»

На сцене продолжают сражаться 10 знаковых коллективов, чьи песни стали визитными карточками целых десятилетий:

  • «Восток» — символ 90-х с хитом «Миражи»;
  • RevoльveRS — команда, в которой солист Алексей Елистратов известен еще и как голос Гарри Поттера в дубляже;
  • «Тутси» — женский квартет, сохранивший почти оригинальный состав;
  • «Аракс» и легендарный Анатолий Алешин, чья история начинается еще в 70-е;
  • «Блестящие» — одна из самых популярных поп-групп нулевых;
  • «Сладкий сон» Сергея Васюты, автор «На белом покрывале января»;
  • «Поющие гитары» — старейший ВИА страны;
  • «Бурановские бабушки» — любимицы «Евровидения»;
  • «Динамит» — воссоединившийся бойз-бэнд 2000-х;
  • «Лесоповал» — коллектив Михаила Танича, подаривший шансону новый язык.

За столом жюри вновь собрались Ирина Понаровская, Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов и певец Кирилл Туриченко, который в этот раз заменил Стаса Пьеху. В новом сезоне оценки участникам выставляются по трехбалльной системе:

  • «Огонь» — 2 балла
  • «Фейерверк» — 1 балл
  • «Пшик» — 0 баллов

Выступления участников во втором выпуске

«Сладкий сон»

Вечер открыла группа «Сладкий сон». Сергей Васюта решился на эксперимент и исполнил «Арию мистера Икс», появившись на сцене в образе клоуна. Такой выбор выглядел неожиданно: с одной стороны, это была попытка выйти за рамки привычного поп-репертуара, с другой — костюм и серьезная вокальная партия заметно сковывали артиста.

Жюри отметило старания, но сошлось во мнении, что номер не стал удачным. Каждый из судей поставил по одному баллу, и итог оказался самым низким за вечер — всего 4 очка.

«Восток»

Далее выступила группа «Восток». Музыканты выбрали песню «Если ты когда-нибудь меня простишь», и ключевой момент шоу стал неожиданным: клавишник Геннадий Филиппов впервые исполнил основную вокальную партию. Его дуэт с Ларисой Филлиповой придал номеру романтичность и свежесть, которую зал принял очень тепло.

Все четверо судей признали, что коллектив смог удивить. Прозвучали сравнения с театральной постановкой и даже упоминания сказочной атмосферы. Оценка — максимальные 8 баллов.

RevoльveRS

Группа RevoльveRS выбрала песню «Мы эхо» и подготовила один из самых эмоциональных номеров вечера. На сцену вместе с солистом Алексеем Елистратовым вышел его пес Петя, что придало выступлению особую искренность. Многие зрители не скрывали слез, а в финале аплодировали стоя.

Судьи назвали номер трогательным и проникновенным. Даже строгий Сергей Соседов поставил высшую оценку. Итог — 8 баллов.

«Блестящие»

Поп-группа «Блестящие» решила кардинально сменить амплуа и исполнила рок-хит «Moscow Calling» группы «Горький Парк». На сцене прозвучали энергичные гитары, вокалистки добавили драйва, а сам номер получился дерзким и нестандартным для коллектива.

Жюри оценило смелость и неожиданность такого шага. Все члены отдали «Огонь» — и в сумме это 8 баллов.

«Аракс»

Легендарная группа «Аракс» вместе с Анатолием Алешиным обратилась к современной эстраде и исполнила композицию Дмитрия Билана «На берегу неба». Для артиста с рок-прошлым это был вызов, но он справился с ним блестяще: мощный голос и эмоциональная подача покорили зал.

Судьи подчеркнули, что Алешин демонстрирует настоящую исполнительскую школу. Прозвучали слова о культуре исполнения и умении оставаться в профессии, несмотря на возраст. Оценка — 8 баллов.

«Тутси»

Женский квартет «Тутси» выбрал для второго выпуска мужскую балладу «Я не забуду тебя в сибирские морозы». В их исполнении песня приобрела мягкость и лиричность, но номер показался слишком камерным.

Жюри разделилось: кто-то отметил чистое пение и красивое звучание, но часть посчитала, что не хватило эмоциональной глубины. В итоге группа получила 6 баллов.

«Динамит»

Бойз-бенд «Динамит» исполнил песню «Ты дарила мне розы» в необычном варианте — сразу на двух языках. Номер сопровождался эффектным визуальным рядом: яркие костюмы, подтанцовка и синхронные движения.

Жюри отметило профессионализм и современный подход. Все четверо поставили высший балл. Итог — 8 очков.

«Лесоповал»

На сцену вышел коллектив «Лесоповал» с американской классикой — песней «Sixteen Tons». Выбор репертуара оказался неожиданным, но в исполнении группы композиция прозвучала мощно и убедительно. Зрители приветствовали номер громкими аплодисментами.

Судьи тоже не стали сдерживаться — каждый оценил выступление на 2 балла. Таким образом, «Лесоповал» также оказался в числе лидеров вечера с 8 баллами.

«Поющие гитары»

ВИА «Поющие гитары» исполнили песню «Ты грустишь». Коллектив сделал ставку на аккуратность и спокойное исполнение, но номер не вызвал особого ажиотажа.

Судьи восприняли выступление по-разному: часть похвалила за чистоту, но Сергей Соседов подверг его резкой критике. В сумме группа получила 6 баллов.

«Бурановские бабушки»

Завершали конкурсную часть «Бурановские бабушки». Они выбрали песню «С любимыми не расставайтесь» и впервые вышли без традиционных народных костюмов, что сразу добавило новизны. Зал встретил номер стоя, а многие зрители не сдерживали эмоций.

Жюри оценило исполнение почти на максимум: трое судей поставили по 2 балла, а Сергей Соседов — 1. В итоге у коллектива оказалось 7 баллов.

«Бурановские бабушки»

На этот раз участницы отказались от фольклорных костюмов и исполнили композицию Макса Фадеева. Песня тронула зрителей, многие аплодировали стоя. Однако часть жюри посчитала номер менее ярким, чем ожидалось. Результат — 7 баллов.

Результаты второго выпуска шоу

Стас Пьеха не смог принять участие во втором выпуске шоу
Стас Пьеха не смог принять участие во втором выпуске шоу
Фото:

Лидерами вечера стали сразу шесть коллективов, получивших максимальные 8 баллов: «Восток», RevoльveRS, «Блестящие», «Аракс», «Динамит» и «Лесоповал». Немного уступили им «Бурановские бабушки», набравшие 7 очков, а также «Тутси» и «Поющие гитары» — по 6.

Главным неудачником выпуска оказался «Сладкий сон»: ария Мистера Икс в исполнении Сергея Васюты принесла группе всего 4 балла. Судьба группы оказалась в руках зрителей. Но аудитория проголосовала за то, чтобы участники покинули проект. На прощание Сергей Васюта пошутил: «Мы первые с конца, это почетно!».

Где и когда смотреть шоу «ВИА Суперстар!»

Музыкальный проект выходит каждую субботу в вечернем эфире телеканала НТВ. Новые выпуски зрители могут увидеть в 21:20 по московскому времени. Для тех, кто пропустил трансляцию, эпизоды доступны на официальном сайте и в онлайн-кинотеатре НТВ.

