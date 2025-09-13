Рок от «Блестящих» и провал «Сладкого сна»: итоги второго выпуска шоу «ВИА Суперстар!»

Вечером 13 сентября на НТВ зрители увидели продолжение нового сезона музыкального проекта «ВИА Суперстар!». Если в премьерной серии артисты радовали публику обновленными версиями своих фирменных хитов, то во второй серии тема звучала как «Новый я». Задача участников — выйти за рамки привычного репертуара и попробовать силы в других жанрах. О том, как прошел второй выпуск шоу — в материале URA.RU.
Участники и судьи шоу «ВИА Суперстар!»
На сцене продолжают сражаться 10 знаковых коллективов, чьи песни стали визитными карточками целых десятилетий:
- «Восток» — символ 90-х с хитом «Миражи»;
- RevoльveRS — команда, в которой солист Алексей Елистратов известен еще и как голос Гарри Поттера в дубляже;
- «Тутси» — женский квартет, сохранивший почти оригинальный состав;
- «Аракс» и легендарный Анатолий Алешин, чья история начинается еще в 70-е;
- «Блестящие» — одна из самых популярных поп-групп нулевых;
- «Сладкий сон» Сергея Васюты, автор «На белом покрывале января»;
- «Поющие гитары» — старейший ВИА страны;
- «Бурановские бабушки» — любимицы «Евровидения»;
- «Динамит» — воссоединившийся бойз-бэнд 2000-х;
- «Лесоповал» — коллектив Михаила Танича, подаривший шансону новый язык.
За столом жюри вновь собрались Ирина Понаровская, Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов и певец Кирилл Туриченко, который в этот раз заменил Стаса Пьеху. В новом сезоне оценки участникам выставляются по трехбалльной системе:
- «Огонь» — 2 балла
- «Фейерверк» — 1 балл
- «Пшик» — 0 баллов
Выступления участников во втором выпуске
«Сладкий сон»
Вечер открыла группа «Сладкий сон». Сергей Васюта решился на эксперимент и исполнил «Арию мистера Икс», появившись на сцене в образе клоуна. Такой выбор выглядел неожиданно: с одной стороны, это была попытка выйти за рамки привычного поп-репертуара, с другой — костюм и серьезная вокальная партия заметно сковывали артиста.
Жюри отметило старания, но сошлось во мнении, что номер не стал удачным. Каждый из судей поставил по одному баллу, и итог оказался самым низким за вечер — всего 4 очка.
«Восток»
Далее выступила группа «Восток». Музыканты выбрали песню «Если ты когда-нибудь меня простишь», и ключевой момент шоу стал неожиданным: клавишник Геннадий Филиппов впервые исполнил основную вокальную партию. Его дуэт с Ларисой Филлиповой придал номеру романтичность и свежесть, которую зал принял очень тепло.
Все четверо судей признали, что коллектив смог удивить. Прозвучали сравнения с театральной постановкой и даже упоминания сказочной атмосферы. Оценка — максимальные 8 баллов.
RevoльveRS
Группа RevoльveRS выбрала песню «Мы эхо» и подготовила один из самых эмоциональных номеров вечера. На сцену вместе с солистом Алексеем Елистратовым вышел его пес Петя, что придало выступлению особую искренность. Многие зрители не скрывали слез, а в финале аплодировали стоя.
Судьи назвали номер трогательным и проникновенным. Даже строгий Сергей Соседов поставил высшую оценку. Итог — 8 баллов.
«Блестящие»
Поп-группа «Блестящие» решила кардинально сменить амплуа и исполнила рок-хит «Moscow Calling» группы «Горький Парк». На сцене прозвучали энергичные гитары, вокалистки добавили драйва, а сам номер получился дерзким и нестандартным для коллектива.
Жюри оценило смелость и неожиданность такого шага. Все члены отдали «Огонь» — и в сумме это 8 баллов.
«Аракс»
Легендарная группа «Аракс» вместе с Анатолием Алешиным обратилась к современной эстраде и исполнила композицию Дмитрия Билана «На берегу неба». Для артиста с рок-прошлым это был вызов, но он справился с ним блестяще: мощный голос и эмоциональная подача покорили зал.
Судьи подчеркнули, что Алешин демонстрирует настоящую исполнительскую школу. Прозвучали слова о культуре исполнения и умении оставаться в профессии, несмотря на возраст. Оценка — 8 баллов.
«Тутси»
Женский квартет «Тутси» выбрал для второго выпуска мужскую балладу «Я не забуду тебя в сибирские морозы». В их исполнении песня приобрела мягкость и лиричность, но номер показался слишком камерным.
Жюри разделилось: кто-то отметил чистое пение и красивое звучание, но часть посчитала, что не хватило эмоциональной глубины. В итоге группа получила 6 баллов.
«Динамит»
Бойз-бенд «Динамит» исполнил песню «Ты дарила мне розы» в необычном варианте — сразу на двух языках. Номер сопровождался эффектным визуальным рядом: яркие костюмы, подтанцовка и синхронные движения.
Жюри отметило профессионализм и современный подход. Все четверо поставили высший балл. Итог — 8 очков.
«Лесоповал»
На сцену вышел коллектив «Лесоповал» с американской классикой — песней «Sixteen Tons». Выбор репертуара оказался неожиданным, но в исполнении группы композиция прозвучала мощно и убедительно. Зрители приветствовали номер громкими аплодисментами.
Судьи тоже не стали сдерживаться — каждый оценил выступление на 2 балла. Таким образом, «Лесоповал» также оказался в числе лидеров вечера с 8 баллами.
«Поющие гитары»
ВИА «Поющие гитары» исполнили песню «Ты грустишь». Коллектив сделал ставку на аккуратность и спокойное исполнение, но номер не вызвал особого ажиотажа.
Судьи восприняли выступление по-разному: часть похвалила за чистоту, но Сергей Соседов подверг его резкой критике. В сумме группа получила 6 баллов.
«Бурановские бабушки»
Завершали конкурсную часть «Бурановские бабушки». Они выбрали песню «С любимыми не расставайтесь» и впервые вышли без традиционных народных костюмов, что сразу добавило новизны. Зал встретил номер стоя, а многие зрители не сдерживали эмоций.
Жюри оценило исполнение почти на максимум: трое судей поставили по 2 балла, а Сергей Соседов — 1. В итоге у коллектива оказалось 7 баллов.
Результаты второго выпуска шоу
Лидерами вечера стали сразу шесть коллективов, получивших максимальные 8 баллов: «Восток», RevoльveRS, «Блестящие», «Аракс», «Динамит» и «Лесоповал». Немного уступили им «Бурановские бабушки», набравшие 7 очков, а также «Тутси» и «Поющие гитары» — по 6.
Главным неудачником выпуска оказался «Сладкий сон»: ария Мистера Икс в исполнении Сергея Васюты принесла группе всего 4 балла. Судьба группы оказалась в руках зрителей. Но аудитория проголосовала за то, чтобы участники покинули проект. На прощание Сергей Васюта пошутил: «Мы первые с конца, это почетно!».
Где и когда смотреть шоу «ВИА Суперстар!»
Музыкальный проект выходит каждую субботу в вечернем эфире телеканала НТВ. Новые выпуски зрители могут увидеть в 21:20 по московскому времени. Для тех, кто пропустил трансляцию, эпизоды доступны на официальном сайте и в онлайн-кинотеатре НТВ.
