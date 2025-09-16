Пермский рыбак рассказал, зачем ежегодно ездит ловить щуку в ХМАО

Рыбак из Перми считает, что щука из ХМАО отличается по вкусу от пермской
По мнению пермяка, щука из ХМАО имеет другой вкус
Щука в ХМАО по вкусу отличается от той, что водится в пермских реках. Об этом рыбак и один из владельцев паблика о рыбалке «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте» Рафаэль Рахматуллин рассказал в беседе с URA.RU.

«Мы каждую осень ездим в ХМАО на рыбалку. Ловим щуку, в основном в реке Обь в районе деревни Каменная. Летом река сильно разливается, вода заполняет луга и рыбу поймать проблематично, плюс очень много мошки. Осенью рука возвращается в русло, гнуса практически нет, и рыбалка получается очень комфортная. Щука из Оби по вкусу не такая, как в Пермском крае. Не пахнет, как наша», — рассказал Рафаэль.

Он отметил, что после того, как река возвращается в русло, концентрация щук в воде весьма велика. Это обеспечивает большое количество поклевок, причем приманка может быть практически любой. «В Пермском крае поймать щуку весом в 5-7 килограммов получается далеко не у всех. Это редкость, некоторые за всю жизнь таких не достают из воды. В ХМАО же рыба такого размера вообще не проблема. Ловили и „пятерок“, и „семерок“», — уточнил рыбак.

Во время таких поездок рыбаки живут в гостиницах. А если те заняты, то ставят на берегу большие палатки с печками и ночуют в них. Для рыбы везут с собой холодильники, работающие от генераторов, чтобы можно было сохранить улов и привезти его домой.

