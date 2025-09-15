В ХМАО нефтяную компанию уличили в эксплуатации месторождения без разрешения

Ростехнадзор нашел нарушения при обустройстве Восточно-Каменного месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе. Нефтяная компания «РуссНефть» вела работы без разрешения ведомства, говорится в документах, с которыми ознакомилось URA.RU.
«Северо-Уральское управление Ростехнадзора провело визуальный осмотр объекта капитального строительства „Обустройство Восточно-Каменного месторождения Водораздельного лицензионного участка на период пробной эксплуатации“, застройщиком которого является ПАО НК „РуссНефть“. Должностными лицами выявлены нарушения требований проектной документации, применение непроектного оборудования, а также установлен факт эксплуатации объекта без разрешения на ввод», — уточняется в акте Ростехнадзора.
Ростехнадзор отказал в выдаче разрешения на ввод объекта и возбудил дела против «РуссНефти» и подрядчика, который выполнял работы, — «РуссИнтеграл-Инжиниринг». Речь идет о нарушениях при строительстве и эксплуатации. На компании завели административные дела.
Агентство URA.RU направило запросы в «РуссНефть» и «РуссИнтеграл-Инжиниринг». На момент публикации ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что природоохранная прокуратура нашла незаконный трубопровод на Верхне-Шапшинском месторождении в ХМАО, где добывает полезные ископаемые нефтегазовая компания «РуссНефть». Объект не числился в документах. Нарушения были зафиксированы в ходе проверки.
