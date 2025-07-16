Природоохранная прокуратура обнаружила нелегальный трубопровод на месторождении нефтяной компании из ХМАО

Природоохранная прокуратура нашла незаконный трубопровод на Верхне-Шапшинском месторождении в ХМАО, где добывает полезные ископаемые нефтегазовая компания «РуссНефть». Объект не числился в документах. Нарушения были зафиксированы в ходе проверки, указано в документах, которые есть в распоряжении URA.RU.
«Проверка показала, что ПАО НК „РуссНефть“ эксплуатирует нефтесборный трубопровод на Верхне-Шапшинском месторождении без разрешения на ввод в эксплуатацию. Он не зарегистрирован как опасный производственный объект и не застрахован, что нарушает требования закона», — говорится в решении суда, с которым ознакомилось URA.RU.
Проверку проводил Ханты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор. Он установил, что трубопровод, по которому транспортируется горючее и токсичное вещество, проходит по землям лесного фонда и относится ко II классу опасности. Компания построила новый участок, но не зарегистрировала его в Ростехнадзоре и не застраховала от возможных аварий. Суд заставил компанию в течение 10–11 месяцев получить разрешительные документы, внести его в реестр опасных объектов и оформить страховку.
URA.RU направило запросы в ПАО НК «РуссНефть». На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что компания «РуссНефть» возобновила работы на Восточно-Каменном месторождении в ХМАО. Бурение приостановили в 2023 году из-за санкций и экономического кризиса.
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