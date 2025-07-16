16 июля 2025

Природоохранная прокуратура обнаружила нелегальный трубопровод на месторождении нефтяной компании из ХМАО

Суд заставил нефтяную компанию из ХМАО узаконить трубопровод на месторождении
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нефтяная компания из ХМАО скрыла опасный трубопровод в лесу
Нефтяная компания из ХМАО скрыла опасный трубопровод в лесу Фото:

Природоохранная прокуратура нашла незаконный трубопровод на Верхне-Шапшинском месторождении в ХМАО, где добывает полезные ископаемые нефтегазовая компания «РуссНефть». Объект не числился в документах. Нарушения были зафиксированы в ходе проверки, указано в документах, которые есть в распоряжении URA.RU.

«Проверка показала, что ПАО НК „РуссНефть“ эксплуатирует нефтесборный трубопровод на Верхне-Шапшинском месторождении без разрешения на ввод в эксплуатацию. Он не зарегистрирован как опасный производственный объект и не застрахован, что нарушает требования закона», — говорится в решении суда, с которым ознакомилось URA.RU.

Проверку проводил Ханты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор. Он установил, что трубопровод, по которому транспортируется горючее и токсичное вещество, проходит по землям лесного фонда и относится ко II классу опасности. Компания построила новый участок, но не зарегистрировала его в Ростехнадзоре и не застраховала от возможных аварий. Суд заставил компанию в течение 10–11 месяцев получить разрешительные документы, внести его в реестр опасных объектов и оформить страховку.

URA.RU направило запросы в ПАО НК «РуссНефть». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что компания «РуссНефть» возобновила работы  на Восточно-Каменном месторождении в ХМАО. Бурение приостановили в 2023 году из-за санкций и экономического кризиса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Природоохранная прокуратура нашла незаконный трубопровод на Верхне-Шапшинском месторождении в ХМАО, где добывает полезные ископаемые нефтегазовая компания «РуссНефть». Объект не числился в документах. Нарушения были зафиксированы в ходе проверки, указано в документах, которые есть в распоряжении URA.RU. «Проверка показала, что ПАО НК „РуссНефть“ эксплуатирует нефтесборный трубопровод на Верхне-Шапшинском месторождении без разрешения на ввод в эксплуатацию. Он не зарегистрирован как опасный производственный объект и не застрахован, что нарушает требования закона», — говорится в решении суда, с которым ознакомилось URA.RU. Проверку проводил Ханты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор. Он установил, что трубопровод, по которому транспортируется горючее и токсичное вещество, проходит по землям лесного фонда и относится ко II классу опасности. Компания построила новый участок, но не зарегистрировала его в Ростехнадзоре и не застраховала от возможных аварий. Суд заставил компанию в течение 10–11 месяцев получить разрешительные документы, внести его в реестр опасных объектов и оформить страховку. URA.RU направило запросы в ПАО НК «РуссНефть». На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что компания «РуссНефть» возобновила работы  на Восточно-Каменном месторождении в ХМАО. Бурение приостановили в 2023 году из-за санкций и экономического кризиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...