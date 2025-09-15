В Златоусте медведь разрыл могилу на кладбище и пообедал останками. Видео

В Златоусте медведь разрыл могилу на кладбище и пообедал останками.Видео
Медведь гуляет по кладбищу в Златоусте
Медведь гуляет по кладбищу в Златоусте

В Челябинской области в городе Златоусте медведь разрыл могилу на кладбище и пообедал останками человека. Об этом сообщил эксперт Народного фронта, зоозащитник и ветеринарный врач Карен Даллакян.

«Уже не первый день на кладбище появляется медведь и трапезничает. Люди оставляют печенье, конфеты, и это приманивает животное. Но тут мы видим кадры еще страшнее, что выкопана могила. Пока еда еще есть, поэтому медведь спокоен и не нападает на людей», — говорит Даллакян в видео, опубликованном в telegram-канале реготделения Народного фронта. 

В министерстве экологии Челябинской области URA.RU сообщили, что в курсе проблемы. Официальный комментарий будет опубликован позднее. 

