В Челябинской области в городе Златоусте медведь разрыл могилу на кладбище и пообедал останками человека. Об этом сообщил эксперт Народного фронта, зоозащитник и ветеринарный врач Карен Даллакян.
«Уже не первый день на кладбище появляется медведь и трапезничает. Люди оставляют печенье, конфеты, и это приманивает животное. Но тут мы видим кадры еще страшнее, что выкопана могила. Пока еда еще есть, поэтому медведь спокоен и не нападает на людей», — говорит Даллакян в видео, опубликованном в telegram-канале реготделения Народного фронта.
В министерстве экологии Челябинской области URA.RU сообщили, что в курсе проблемы. Официальный комментарий будет опубликован позднее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!