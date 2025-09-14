В ХМАО на местных выборах победили семь участников специальной военной операции. По данным окружного избиркома, все они представляют интересы партии «Единая Россия».
«Все все участников специальной военной операции, выдвинутые партией „Единая Россия“ на выборы осенью 2025 года, одержали уверенную победу», — подчеркнул секретарь Ханты-Мансийского отделения ЕР Борис Хохряков. Данные подтверждаются протоколами на сайтах территориальных избирательных комиссий.
Самый известный из бойцов — глава Мулымьи (Кондинский район) — Евгений Белослудцев. Он покинул пост ради спецоперации и вернулся, одержав победу и на праймериз, и на выборах.
Ставка на бойцов сыграла и в Мегионе — там в городскую думу прошли сразу двое участников СВО. Источники URA.RU сообщают, что речь идет об экс-чиновнике (а ныне учителе ОБЖ) Владимире Усанове и руководителе проекта в «КАТКонефть» Александре Курылеве.
Собеседник агентства отметил, что бывший силовик Дмитрий Апкаликов будет представлять интересы жителей Белоярского района ХМАО. Помощник главы района Евгения Буренкова Евгений Сабанцев прошел в совет депутатов города Советский, замполит Геворк Санашоков стал депутатом думы Покачей, а юрист Александр Топчиенко — думы Радужного.
Депутат думы ХМАО Дмитрий Аксенов, руководитель региональной Ассоциации ветеранов СВО, подчеркнул, что такой результат выборов говорит о доверии людей, востребованности опыта бойцов, железной дисциплины и ответственности, которые ветераны вынесли зоны боевых действий. «Для нас, ветеранов СВО, участие в выборах — это прямое продолжение службы. Мы защищали Родину с оружием в руках, теперь готовы защищать интересы земляков на выборных должностях», — подчеркнул экс-командир батальона «Югра».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!