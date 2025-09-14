Губернатор Кухарук оценил итоги выборов в ХМАО

Губернатор Югры Руслан Кухарук оценил итоги местных выборов. Глава региона отметил, что семь участников специальной военной операции победили в голосовании.
«Среди избранных депутатов и глав — семь участников специальной военной операции. Это говорит не только о высоком доверии со стороны земляков, но и о признании заслуг наших защитников Родины», — написал Кухарук.
Югорчане избрали 91 депутата и семь глав городских и сельских поселений. Кандидаты от «Единой России» получили более 90% мандатов, от партии были избраны семь глав городов и сел и 83 депутата. Явка составила 34,14%. На 104 участках работали 642 наблюдателя.
Ранее избирком ХМАО озвучил итоговую явку на местных выборах. В голосовании приняли участие более 43 тысяч избирателей.
