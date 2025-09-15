Доставка заказа с маркетплейса Wildberries в Екатеринбург стала задерживаться на несколько дней, а в некоторых случаях ожидание составляет не одну неделю. Жители переживают за свои покупки, так как раньше доставка осуществлялась быстрее. Скриншотами с URA.RU поделились расстроенные читатели.
«У меня уже вторую неделю не приходят тейпы для лица», — рассказала пользовательница Кристина. Другая девушка поделилась, что ждет футболку уже неделю — с 8 сентября, хотя раньше посылки доставлялись максимум за три дня.
О задержках доставок сообщили жители из нескольких районов города. Так, с проблемами столкнулись в Кировском, Орджоникидзевском, Верх-Исетском, Академическом районах.
В пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ корреспонденту URA.RU заявили, что фиксируют рекордное количество заказов на платформе, так как начался высокий сезон продаж. «Из-за массовых заказов действительно могут наблюдаться единичные случаи временных задержек в доставке товаров. Это чаще всего связано с текущим спросом на конкретный товар, сложностями на маршруте или с заказами из дальних регионов», — отметили в компании.
Там добавили, что при возникновении резкого роста числа заказов увеличивают количество грузового транспорта, а также выводят дополнительных курьеров и водителей для своевременной доставки заказов. «Уже сейчас клиенты могут заметить, что прежние привычные сроки доставки восстанавливаются», — заключили в Wildberries&Russ.
