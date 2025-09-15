Что известно о губернаторе Иркутской области Игоре Кобзеве, который снова выиграл выборы

В Иркутской области одержал победу на выборах главы региона, получив 60,79% голосов избирателей, представляющий партию «Единая Россия» и ныне занимающий пост губернатора Игорь Кобзев. Об этом сообщили в ЦИК после завершения обработки всех протоколов участковых избирательных комиссий. Что известно о жизни главы Иркутской области — в материале URA.RU.
Биография и ранние годы
Игорь Кобзев родился 29 октября 1966 года в Воронеже. Его жизнь с самого начала была неразрывно связана с этим городом, где прошли его детство и юность. Здесь он получил школьное образование и определился с выбором будущей профессии, решив посвятить себя военному делу. Желание защищать страну возникло у него под влиянием деда — участника Великой Отечественной войны, награжденного орденом Славы III степени. Этот орден ветеран надевал исключительно в День Победы, оставаясь для внука воплощением чести и мужества.
Вдохновляющим примером трудолюбия и преданности профессии для Кобзева стала его мать, Нина Евсеевна. Она окончила технологический институт с отличием и четыре десятилетия проработала на заводе синтетического каучука. Отец политика происходил из сельской местности, получил три высших образования и трудился в сфере строительства. Родители заключили брак после достижения 25-летнего возраста.
Среди родственников Кобзева особое место занимал дядя — полковник войск стратегического назначения и брат матери, который также оказал значительное влияние на формирование жизненных ценностей будущего офицера. Уже к восьмому классу Игорь твердо решил связать свою жизнь с армией.
По окончании школы Игорь Кобзев поступил в Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище. Получив диплом и офицерское звание, начал службу, параллельно продолжая обучение. В 2001 году он получил классическое университетское образование, в 2006 году окончил Воронежский институт экономики и социального управления, а в 2017 году завершил обучение в магистратуре академии МЧС.
Карьера
В течение первых десяти лет своей военной службы Игорь Кобзев находился в Сызрани, где занимал должность начальника штаба в высшем военном авиационном училище. В 1999 году он принимал участие во второй кампании в Чечне, после чего вернулся в родной город и был назначен заместителем начальника по гражданской обороне. Дальнейшее развитие его профессиональной деятельности было связано с системой МЧС России.
Сначала Кобзев занимал пост заместителя руководителя Главного управления МЧС по Воронежской области, а начиная с 2010 года возглавил это подразделение. К сорока шести годам ему было присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Впоследствии карьера Кобзева продолжилась в Москве, где он последовательно поднялся до должности заместителя министра МЧС Российской Федерации, курируя вопросы пожарного надзора.
В декабре 2019 года по указу президента России Владимира Путина Игорь Кобзев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области. Руководствуясь опытом работы в МЧС, глава государства рассчитывал, что Кобзев сможет эффективно управлять регионом, регулярно сталкивающимся с природными катастрофами, включая пожары и наводнения.
В мае 2020 года Кобзев официально объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Иркутской области в качестве самовыдвиженца, не опираясь на поддержку политических партий. Осенью того же года он одержал победу на выборах и возглавил регион.
Личная жизнь
Кобзев вместе с супругой он воспитывает четверых детей. Его старшие сыновья уже достигли совершеннолетия: один увлечен реставрацией ретроавтомобилей, другой завершил обучение в школе с отличием.
Выборы 2025 года
Кобзев сохранил должность, победив на выборах, проходящих с 12 по 14 сентября. После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, ЦИК сообщил, что Кобзев набрал 60,79% голосов.
Соперниками выступали Сергей Левченко от КПРФ (набрал 22,65% голосов), Лариса Егорова от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» ( с 8,08% голосов). А также Виктор Галицков от ЛДПР с 5,82%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.