МИД Болгарии вызвал посла РФ Элеонору Митрофанову. Поводом для дипломатического шага стал инцидент с БПЛА, которые нарушили воздушное пространство Польши.
«Болгарские власти осуждают нарушение воздушного пространства Польши и выражают солидарность своему союзнику и партнеру», — передает ТАСС. Болгарская сторона вручила послу РФ письменный демарш. В МИД Болгарии также отметили, что аналогичную позицию занимают и по поводу недавнего инцидента с нарушением воздушного пространства Румынии.
Польское военное командование 10 сентября сообщило об уничтожении ряда беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны. В связи с произошедшим польские власти направили обращение к НАТО с просьбой о применении статьи 4 Североатлантического договора. В Минобороны России заявили, что в ночь с 9 на 10 сентября ВС РФ наносили удары исключительно по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Нанесение ударов по целям на территории Польши не планировалось, а дальность примененных беспилотников не превышала 700 километров.
