Североатлантический альянс планирует начать операцию под названием «Восточный часовой» в ответ на последний инцидент с беспилотниками, зафиксированный на территории Польши. Как заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, основной целью инициативы является усиление оборонительного потенциала восточных рубежей альянса. По мнению ряда экспертов, подобные действия альянса направлены на срыв переговоров между Россией и Украиной. Как Запад пытается сорвать урегулирование конфликта — в материале URA.RU.
Планы Европы по срыву переговоров
Европейские партнеры Украины стремятся воспользоваться случаем с беспилотниками на территории Польши в качестве инструмента для срыва переговоров по урегулированию украинского кризиса. Усиливая напряженность вокруг инцидента, они, в частности, пытаются нивелировать позитивные итоги недавней встречи президентов России и США, а также вернуть противостояние в отношения между Москвой и Вашингтоном.
Глава Штатов Дональд Трамп 11 сентября выразил недовольство ситуацией с падением БПЛА в Польше, однако допустил возможность того, что произошедшее стало следствием ошибки. В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск не согласился с этой позицией, подчеркнув, что случившееся не должно рассматриваться как случайность.
В то же время лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что государства Евросоюза используют инцидент с беспилотниками в польском воздушном пространстве в качестве повода для срыва мирных переговоров по украинскому вопросу. Таким мнение он поделился в своих соцсетях.
«Еврократия переходит в режим военной истерии, чтобы разжечь атмосферу войны против России, помешать заключению мирного соглашения и запугать общественность!» — написал Филиппо. Как считает политик, действующие руководители европейских стран могут сохранить свои позиции лишь в случае продолжения военного противостояния.
Операция «Восточный страж» и предоставления оружия Киеву
Воспользовавшись последними событиями как поводом, государства Европы активизировали военную поддержку Киева. В украинскую столицу 12 сентября прибыл министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Ранее Туск анонсировал, что Варшава намерена развивать сотрудничество с Украиной в сфере противодействия БПЛА и провести консультации между военными экспертами. Кроме того, в ближайшее время визит на Украину планирует вице-премьер и глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш. По информации The Wall Street Journal со ссылкой на представителя властей, Германия также рассматривает возможность передислокации двух истребителей Eurofighter к польской границе.
Позицию польских властей оперативно поддержали руководящие структуры ЕС, а НАТО выразило готовность защищать «каждый дюйм территории альянса», инициировав по просьбе Польши консультации согласно статье 4 Североатлантического договора. Альянс намерен усилить меры по обеспечению безопасности воздушного пространства.
На фоне российско-белорусских учений Польша и Латвия объявили о закрытии воздушного пространства у своих восточных рубежей. Варшава также самостоятельно перебросит к границе с Союзным государством порядка 40 тысяч военнослужащих. Германия усиливает присутствие на восточном фланге НАТО, а Франция направит в Польшу три истребителя Rafale, как сообщил президент Эммануэль Макрон. При этом Кремль подчеркнул, что маневры «Запад-2025» не направлены против каких-либо стран.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске инициативы «Восточный страж», которая должна усилить оборону восточных рубежей альянса после инцидента с БПЛА в Польше. В ближайшие дни планируется задействовать ресурсы союзников, включая Данию, Францию, Великобританию и Германию.
Эскалации не будет
Несмотря на это, эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает маловероятной немедленную эскалацию ситуации из-за инцидента с дронами. По его мнению, если бы целью действительно являлось обострение конфликта, ответные меры уже были бы реализованы.
Безпалько предположил, что беспилотники могли быть восстановлены и запущены в сторону Польши с целью втянуть ее в конфликт либо продемонстрировать необходимость дополнительной военной и финансовой поддержки Киева. В свою очередь, бывший советник министра обороны США Стивен Брайен высказывает мнение о том, что проникшие на территорию Польши дроны управлялись украинскими спецслужбами.
Таким образом, действия европейских союзников Киева выглядят как попытка целенаправленного подрыва переговорного процесса. Эксперты отмечают, что для Киева этот инцидент может быть расценен как якобы враждебный шаг со стороны России, что даст формальные основания для приостановки диалога.
На фоне ужесточения антироссийской риторики одновременно с визитом Сикорского в Киев прибыл также британский принц Гарри. Он планировал встретиться с премьер-министром Украины Юлией Свириденко для обсуждения инициатив фонда Invictus Games по реабилитации раненых военнослужащих. Следует отметить, что Гарри не представляет официальные интересы Лондона: в январе 2020 года он и его супруга Меган Маркл отказались от статуса старших членов британской королевской семьи и лишились полномочий официальных представителей монарха.
Пауза в переговорах с Украиной
Сейчас переговорные группы России и Украины временно прекратили активное взаимодействие, хотя каналы для поддержания контактов между сторонами остаются функционирующими. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя текущее состояние диалога между Москвой и Киевом. Он также обратил внимание на то, что европейские государства препятствуют процессу урегулирования украинского кризиса, подчеркнув, что это общеизвестный факт.
Переговорный процесс по вопросу Украины действительно утратил прежнюю динамику. По словам Пескова, с самого начала позиция европейских стран в отношении России отличалась крайней недружественностью и продолжает оставаться таковой. Государства Евросоюза фактически препятствуют участию Киева в полноценном диалоге с Москвой, что происходит на фоне слабых переговорных позиций Украины.
Польский политолог и бывший депутат Сейма Матеуш Пискорский в беседе с «Известиями» указал, что нынешние возможности европейских стран существенно ограничены. По словам эксперта, сложная экономическая ситуация превращает Брюссель во второстепенного игрока на международной арене, а при подходе Трампа роль Европы сводится к минимуму.
Беспалько также отметил ограниченность ресурсов европейских государств. По его словам, без поддержки Штатов ЕС не способен предпринимать радикальные действия в отношении Москвы. В связи с этим Европа будет и дальше оказывать поддержку Украине до тех пор, пока Киев не будет вынужден идти на уступки, заключил эксперт.
Три раунда переговоров
В текущем году Россия и Украина трижды встречались в Стамбуле, достигнув соглашения по вопросам гуманитарного обмена пленными и возвращения тел погибших. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который выдвинул инициативу о формировании трех рабочих групп, предназначенных для рассмотрения политических, гуманитарных и военных аспектов, а также предложил введение краткосрочных перемирий длительностью от 24 до 48 часов с целью обеспечения деятельности санитарных команд.
Несмотря на заявленную Москвой готовность повысить уровень переговорного процесса, официальный Киев не предоставил ответа ни по созданию рабочих групп, ни по вопросу временных перемирий. По мнению Пискорского, если украинская сторона вновь отклонит предложенные инициативы, условия дальнейших переговоров могут быть ужесточены, включая возможность обсуждения территориальных уступок — особенно с учетом продвижения российских войск.
Затягивание четвертого раунда переговоров, по оценкам экспертов, во многом обусловлено отсутствием готовности Киева идти на компромиссы. Украинское руководство настаивает на проведении встречи на высшем уровне и приоритетном рассмотрении вопроса прекращения огня. В то же время Москва подчеркивает необходимость устранения коренных причин конфликта и обеспечения прав русскоязычного населения.
