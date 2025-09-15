В Сургуте полицейские спасли мужчину, который едва не выпал с пятого этажа. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе полиции.
«Сотрудники полиции среагировали молниеносно. Один схватил его за одежду, второй за ногу. Напарники, удерживая гражданина от падения, стали тащить его внутрь. Несмотря на то, что молодой человек сопротивлялся, полицейским удалось затащить его через оконный проём в подъезд», — сообщили агентству в ведомстве.
В дежурную часть УМВД Сургута поступило сообщение, что житель на улице Привокзальной сидит на подоконнике в подъезде пятого этажа. На место прибыли старшие сержанты Дмитрий Дмитриенко и Иван Давыдов. Они уговаривали югорчанина спуститься на пол, но он их не послушал. Полицейским пришлось силой затащить мужчину в подъезд. После он был передан врачам и госпитализирован.
