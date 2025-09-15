В Испании раскритиковали двойные стандарты в отношении спортсменов из РФ и Израиля

Премьер Испании Педро Санчес выступил с резонансным заявлением. Он потребовал отстранить спортсменов из России и Израиля от участия в международных турнирах до прекращения СВО и в секторе Газа.
«Наша позиция четкая: пока варварство продолжается, ни Россия, ни Израиль не должны выходить на мировые спортивные арены», — написал Санчес. Его сообщение опубликовано в соцсети Х.
Испанский премьер уже не впервые указывает на двойные стандарты ЕС. Так, на июньском саммите 2025 года он возмутился тем, что Европа жестко наказывает Москву санкциями, но не решается заморозить соглашение об ассоциации с Израилем, несмотря на обвинения в массовых нарушениях прав человека в Газе.
Ранее между Испанией и Израилем уже возникали напряженные отношения на фоне событий в секторе Газа. В сентябре 2025 года массовые пропалестинские протесты в Мадриде привели к срыву велогонки «Вуэльта», после чего глава МИД Израиля Гидеон Саар резко осудил премьер-министра Педро Санчеса и его правительство, обвинив их в подстрекательстве к акциям против Израиля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.