ЛДПР добилась двукратного роста поддержки на выборах в Пермском крае

Кандидат от ЛДПР Олег Постников на прошедших выборах губернатора Пермского края почти вдвое улучшил личный результат в сравнении с предыдущей кампанией — с 40,4 тысячи голосов избирателей в 2020 году до 76,2 тысячи голосов в 2025-м. По мнению самого политика, это свидетельствует о правильности выбранного ЛДПР курса.
«В этом электоральном цикле ЛДПР продемонстрировала заметный рост поддержки в регионе. Если в 2021 году на выборах в Законодательное собрание края за партию проголосовали 73 462 человека, то в этот раз только лично Олег Постников получил 76 211 голосов. Примечательно, что в 2020 году, когда Постников также участвовал в губернаторских выборах, за него проголосовали 40 437 избирателей. Таким образом, поддержка кандидата от ЛДПР увеличилась практически в два раза», — отметили в пресс-службе партии.
Еще одним важным достижением для ЛДПР стало появление депутатов в муниципальных образованиях Пермского края. Впервые в четырех муниципалитетах региона появились пять депутатов от ЛДПР.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, подводя итоги избирательной кампании-2025, заявил об очевидном успехе партии. Он отметил, что кандидаты от ЛДПР заняли вторые места в шести из 18 регионов, где проходили губернаторские выборы, и третьи места в семи регионах.
Политолог Эльза Захарова комментируя успех ЛДПР в Пермском крае, отметила, что Леониду Слуцкому и его команде удалось продемонстрировать впечатляющие показатели. Полученный Постниковым результат, по мнению эксперта, можно считать успешно сданным «тестом» перед выборами в Государственную думу в 2026 году. Партия доказала свою дисциплину, кадровый потенциал и избирательную перспективу. Захарова считает, что у ЛДПР есть все шансы в следующем году подтвердить свой статус «второй государственной» партии уже на федеральном уровне.
