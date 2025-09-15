Психолог указала на серьезную ошибку певицы Славы после расставания с мужем

Певица Слава (Анастасия Сланевская — наст. имя) рискует оказаться в плену серьезной зависимости после расставания с мужем Анатолием Данилицким. С бизнесменом певица была вместе почти 20 лет. А сейчас артистка «глушит» свои чувства с помощью алкоголя, похода в стриптиз-клубы и отношений с молодым любовником. Психолог Ирина Добродская в беседе с URA.RU объяснила ошибку, которую совершает артистка.
«Слава не может принять факт расставания с мужем. Когда так происходит, человек начинает пользоваться какими-то очень быстродействующими способами, которые вырабатывают эндорфины. Речь как раз об алкоголе и молодых любовниках. Все это дает временный эффект как наркотики. Как только действие прекращается, все возвращается, может быть, даже сильнее. Поэтому в данном случае лучше всего не избегать реальности, а прожить все эмоции и чувства», — пояснила эксперт.
Слава не скрывает, что она «пошла в разнос» — уж слишком долго длился ее самообман относительно Анатолия, который ее предавал и изменял. Сейчас она с гордостью говорит, что чувствует себя комфортно с молодым мужчиной, имя которого не называет.
Психолог Добродская поясняет: эффект от хорошего секса и так называемой легкости в подобных отношениях создают иллюзию. На самом деле финал может быть плачевным, полным разочарования. В идеале женщинам, оказавшимся в подобной ситуации, не стоит нырять в омут с головой, а остановиться и переосмыслить ситуацию.
