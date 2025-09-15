В жестком ДТП на трассе в Пермском крае погибли четыре человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате аварии четверо получили смертельные травмы
В результате аварии четверо получили смертельные травмы Фото:

В Пермском крае 15 сентября на федеральной трассе М12 «Восток» на подъезде к поселку Ачит произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль Renault Duster столкнулся с грузовиком Volvo, после чего был отброшен под два других автомобиля. В результате аварии погибли водитель и три пассажира легковушки. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция в своем telegram-канале.

«Авария случилась в 18:50 на 94-м километре участка Кострома-Шарья-Киров-Пермь. Водитель автомобиля Renault Duster допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo. В результате леговушку отбросило под движущийся в попутном направлении автомобиль ГАЗель и Toyota Land Cruiser. Водитель автомобиля Renault Duster и три пассажира получили смертельные травмы», — говорится в сообщении ведомства.

По факту трагедии проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае 15 сентября на федеральной трассе М12 «Восток» на подъезде к поселку Ачит произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль Renault Duster столкнулся с грузовиком Volvo, после чего был отброшен под два других автомобиля. В результате аварии погибли водитель и три пассажира легковушки. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция в своем telegram-канале. «Авария случилась в 18:50 на 94-м километре участка Кострома-Шарья-Киров-Пермь. Водитель автомобиля Renault Duster допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo. В результате леговушку отбросило под движущийся в попутном направлении автомобиль ГАЗель и Toyota Land Cruiser. Водитель автомобиля Renault Duster и три пассажира получили смертельные травмы», — говорится в сообщении ведомства. По факту трагедии проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...