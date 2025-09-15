В жестком ДТП на трассе в Пермском крае погибли четыре человека

В Пермском крае 15 сентября на федеральной трассе М12 «Восток» на подъезде к поселку Ачит произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль Renault Duster столкнулся с грузовиком Volvo, после чего был отброшен под два других автомобиля. В результате аварии погибли водитель и три пассажира легковушки. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция в своем telegram-канале.
«Авария случилась в 18:50 на 94-м километре участка Кострома-Шарья-Киров-Пермь. Водитель автомобиля Renault Duster допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo. В результате леговушку отбросило под движущийся в попутном направлении автомобиль ГАЗель и Toyota Land Cruiser. Водитель автомобиля Renault Duster и три пассажира получили смертельные травмы», — говорится в сообщении ведомства.
По факту трагедии проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
