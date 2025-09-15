15 сентября 2025

Reuters: США угрожают России новыми ракетами

США продемонстрировали новые ракеты
США продемонстрировали новые ракеты

США впервые продемонстрировали в Японии новую ракетную систему средней дальности Typhon. Это может усилить напряженность в регионе, сообщает агентство Reuters. Презентация состоялась во время совместных американо-японских военных учений «Решительный дракон», проходящих на территории Японии.

«В понедельник Соединенные Штаты впервые продемонстрировали в Японии свою ракетную систему средней дальности „Тифон“, подчеркнув растущую готовность Вашингтона и Токио размещать оружие, которое Пекин осуждает как дестабилизирующее», — сообщило агентство Reuters. Пусковая установка Typhon способна запускать крылатые ракеты Tomahawk на расстояния, позволяющие наносить удары по восточному побережью Китая и территории России.

Южная Корея, США и Япония объявили о совместных военных учениях. Учения под названием Freedom Edge продлятся пять дней — с 15 по 19 сентября — и будут организованы в международных водах в районе острова Чеджудо.

