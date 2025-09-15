15 сентября 2025

Тюменская трасса на десятки километров стала опасна для водителей

Видимость на трассе ухудшилась из-за тумана
Видимость на трассе ухудшилась из-за тумана

На федеральной автодороге Тюмень — Омск в Абатском районе на участке с 334-го по 360-й километры упала видимость. В telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор» сообщается, что причиной этому стал туман.

«Внимание! На автодороге Р-402 с 334 по 360 километры в Абатском муниципальном округе туман, низкая видимость», — говорится в сообщении. Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

