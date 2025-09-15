15 сентября 2025

Правительство утвердило календарь индексации пенсий на следующий год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вторая индексация затронет исключительно страховые пенсии
Вторая индексация затронет исключительно страховые пенсии Фото:

В России с 2026 года индексация страховых пенсий пройдет в два этапа: с 1 февраля выплаты увеличат на уровень инфляции, а с 1 апреля — в зависимости от доходов Социального фонда России (СФР). Об этом сообщил председатель СФР Сергей Чирков.

«Есть одно важное изменение, которое касается индексации пенсий в следующем году. Оно касается перехода на двухэтапную индексацию пенсии. Первая индексация состоится с 1 февраля и будет касаться страховой пенсии», — рассказал Чирков РИА Новости. Размер будет определяться исходя из уровня инфляции за прошлый год, то есть с учетом темпов роста цен, зафиксированных в предыдущем периоде.

Он добавил, что вторая индексация пройдет 1 апреля, и ее размер будет рассчитываться исходя из доходов Социального фонда России. Доходы будут формироваться за счет страховых взносов, размер которых определяется уровнем заработных плат в стране. В 2025 году страховые пенсии уже увеличили на 9,5%, а социальные выплаты выросли на 14,75%.

До 2026 года страховые пенсии в России индексировались один раз в год, обычно в январе, исходя из прогнозной инфляции, однако фактический рост цен часто превышал прогнозы, что приводило к дополнительным повышениям, как это произошло в 2025 году. Новый двухэтапный порядок индексации вводится для более точного учета реального уровня инфляции и доходов Социального фонда, чтобы сделать систему пенсионных выплат более гибкой и предсказуемой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России с 2026 года индексация страховых пенсий пройдет в два этапа: с 1 февраля выплаты увеличат на уровень инфляции, а с 1 апреля — в зависимости от доходов Социального фонда России (СФР). Об этом сообщил председатель СФР Сергей Чирков. «Есть одно важное изменение, которое касается индексации пенсий в следующем году. Оно касается перехода на двухэтапную индексацию пенсии. Первая индексация состоится с 1 февраля и будет касаться страховой пенсии», — рассказал Чирков РИА Новости. Размер будет определяться исходя из уровня инфляции за прошлый год, то есть с учетом темпов роста цен, зафиксированных в предыдущем периоде. Он добавил, что вторая индексация пройдет 1 апреля, и ее размер будет рассчитываться исходя из доходов Социального фонда России. Доходы будут формироваться за счет страховых взносов, размер которых определяется уровнем заработных плат в стране. В 2025 году страховые пенсии уже увеличили на 9,5%, а социальные выплаты выросли на 14,75%. До 2026 года страховые пенсии в России индексировались один раз в год, обычно в январе, исходя из прогнозной инфляции, однако фактический рост цен часто превышал прогнозы, что приводило к дополнительным повышениям, как это произошло в 2025 году. Новый двухэтапный порядок индексации вводится для более точного учета реального уровня инфляции и доходов Социального фонда, чтобы сделать систему пенсионных выплат более гибкой и предсказуемой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...