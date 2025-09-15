Правительство утвердило календарь индексации пенсий на следующий год

В России с 2026 года индексация страховых пенсий пройдет в два этапа: с 1 февраля выплаты увеличат на уровень инфляции, а с 1 апреля — в зависимости от доходов Социального фонда России (СФР). Об этом сообщил председатель СФР Сергей Чирков.
«Есть одно важное изменение, которое касается индексации пенсий в следующем году. Оно касается перехода на двухэтапную индексацию пенсии. Первая индексация состоится с 1 февраля и будет касаться страховой пенсии», — рассказал Чирков РИА Новости. Размер будет определяться исходя из уровня инфляции за прошлый год, то есть с учетом темпов роста цен, зафиксированных в предыдущем периоде.
Он добавил, что вторая индексация пройдет 1 апреля, и ее размер будет рассчитываться исходя из доходов Социального фонда России. Доходы будут формироваться за счет страховых взносов, размер которых определяется уровнем заработных плат в стране. В 2025 году страховые пенсии уже увеличили на 9,5%, а социальные выплаты выросли на 14,75%.
До 2026 года страховые пенсии в России индексировались один раз в год, обычно в январе, исходя из прогнозной инфляции, однако фактический рост цен часто превышал прогнозы, что приводило к дополнительным повышениям, как это произошло в 2025 году. Новый двухэтапный порядок индексации вводится для более точного учета реального уровня инфляции и доходов Социального фонда, чтобы сделать систему пенсионных выплат более гибкой и предсказуемой.
