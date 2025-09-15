15 сентября 2025

Минздрав России продлил действие бумажных медицинских книжек

В России отложили полный переход на электронные медкнижки
В России отложили полный переход на электронные медкнижки

В России продлили переходный период, в течение которого разрешено использовать бумажные медицинские книжки. Теперь вести учет медосмотров в привычном бумажном формате можно будет до 1 сентября 2026 года, чтобы дать гражданам и организациям время адаптироваться к электронному формату. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

«Переход на электронные медицинские книжки идет постепенно, и до 1 сентября 2026 года, согласно приказу Минздрава России, работодатели и работники смогут пользоваться как бумажным, так и электронным форматом. Фактически продление переходного периода дает время организациям и самим работникам адаптироваться к цифровому формату», — сказала Дрожжина в интервью РИА Новости.

Дрожжина напомнила, что электронные медкнижки начали внедрять в России с сентября 2023 года. По ее словам, они содержат ту же информацию о медосмотрах, прививках и анализах, что и бумажные, и обязательны для работников сфер образования, медицины, общепита, коммунальных и бытовых услуг. Парламентарий также подчеркнула, что ранее выданные бумажные книжки останутся действительными до тех пор, пока в них не закончатся страницы. Внедрение электронного формата является частью масштабной цифровизации здравоохранения, которая призвана сделать систему более удобной и безопасной.

Ранее URA.RU сообщало, что Минздрав России объявил о введении новой формы медицинского заключения и обновленного порядка освидетельствования для водителей с 1 марта 2027 года. До этого момента процедура останется без изменений, будут действовать текущие правила. Напомним, что с августа 2025 года в стране уже начали использовать электронные медицинские справки с QR-кодами, данные из которых автоматически поступают в систему ГИБДД.

