15 сентября 2025

Волонтеры две недели ищут двух пенсионеров из ХМАО, уехавших на авто. Фото

Последний раз пропавших видели, уезжающими на авто
Последний раз пропавших видели, уезжающими на авто Фото:

В Сургутском районе ХМАО 2 сентября пропали Петр Абраменко и Михаил Кузнецов. Пенсионеры вместе уехали на автомобиле и с тех пор об их местонахождении ничего не известно. Об этом на сайте сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».

Пенсионеры уехали на машине 2 сентября
Пенсионеры уехали на машине 2 сентября
Фото:

«Внимание! Помогите найти людей! Пропали Абраменко Петр Михайлович, 63 года и Кузнецов Михаил Владимирович 72 года. Сургутский район, ХМАО-Югра. 2 сентября 2025 года уехали на автомобиле, с тех пор их местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поисковиков.

Пенсионеры уехали на автомобиле Niva темно-зеленого цвета. Петр Абраменко был одет в костюм цвета хаки, в чем был одет второй пропавший — неизвестно. Оба пенсионеры ростом от 175 до 180 сантиметров, нормального телосложения. У Михаила Кузнецова — голубые глаза, седые волосы, у Петра Михайловича — темные с проседью волосы и темно-зеленые глаза. Об их местонахождении волонтеры прост сообщать по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

