В Сургутском районе ХМАО 2 сентября пропали Петр Абраменко и Михаил Кузнецов. Пенсионеры вместе уехали на автомобиле и с тех пор об их местонахождении ничего не известно. Об этом на сайте сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти людей! Пропали Абраменко Петр Михайлович, 63 года и Кузнецов Михаил Владимирович 72 года. Сургутский район, ХМАО-Югра. 2 сентября 2025 года уехали на автомобиле, с тех пор их местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поисковиков.
Пенсионеры уехали на автомобиле Niva темно-зеленого цвета. Петр Абраменко был одет в костюм цвета хаки, в чем был одет второй пропавший — неизвестно. Оба пенсионеры ростом от 175 до 180 сантиметров, нормального телосложения. У Михаила Кузнецова — голубые глаза, седые волосы, у Петра Михайловича — темные с проседью волосы и темно-зеленые глаза. Об их местонахождении волонтеры прост сообщать по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!