Российскую гаубицу освятили прямо на позициях в Запорожской области

Российскую артиллерийскую установку осветили в Запорожской области
Российскую артиллерийскую установку осветили в Запорожской области
Спецоперация РФ на Украине

Военный священник иерей Андрей Миссюра провел богослужение и освятил самоходную артиллерийскую установку «Мста-С» на одной из замаскированных позиций группировки войск «Днепр» в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Техника освящается прежде всего, чтобы остановить конфликт и оградить нашу страну и наш народ от посягательств на ее святыни. Поэтому изначально этот посыл, он миротворческий — то есть остановить войну и восстановить мир», — приводит слова священника в агентстве. 

Духовенство Русской Православной Церкви (РПЦ) оказывает поддержку военнослужащим, находясь с ними на передовой, участвуя в богослужениях и проводя пастырские беседы. В РПЦ подчеркивают, что ратная служба может быть спасительной для христианина при соблюдении заповедей о любви к Богу и ближним, а также готовы содействовать возрождению духовных основ воинского служения.

Ранее священнослужители Русской Православной Церкви неоднократно посещали зону спецоперации для духовной поддержки военных. Так, настоятель Спасского прихода в Соликамске Димитрий Кнышов освящал боевую технику и проводил пастырские беседы с десантниками на передовой, а также доставлял бойцам посылки от прихожан и благотворителей.

