Еще один священник из Пермского края отправился в зону проведения спецоперации. Фото

Батюшка из пермского Соликамска привез бойцам на СВО технику и освятил дроны
Спецоперация РФ на Украине

Настоятель Спасского прихода в Соликамске Пермского края Димитрий Кнышов отправился в зону проведения спецоперации. Священнослужитель на передовой осуществил пастырское окормление десантников и освятил боевую технику, в том числе, беспилотники. Об этом сообщается на странице Соликамской епархии РПЦ в соцсети «ВКонтакте».

«Военный священник Димитрий Кнышов осуществляет пастырское окормление воинов-десантников, на Курском и Запорожском направлениях. Также освящена военная техника и оборудование, применяемые для защиты наших рубежей», — рассказали в епархии. Батюшка приехал в зону СВО не с пустыми руками — он доставил бойцам различные инструменты и оборудование, а также именные посылки, которые собрали для них родные и близкие. Участие в сборе груза принимали прихожане храмов, предприниматели и частные благотворители.

URA.RU рассказывало об отце Дорофее, который находится в зоне СВО с 2022 года. В июне этого года батюшка вместе с товарищем попал под атаку FPV-дрона, но чудом уцелел. Находившийся рядом в этот момент боец был ранен и доставлен в госпиталь.

