Зека Ивана Корюкова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) доставили в екатеринбургское СИЗО-1, откуда он сбежал 1 сентября. Кадрами с URA.RU поделились в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Корюков был задержан вечером 15 сентября. По неофициальным данным, его поймали в районе Уктуса. Его друга — Александра Черепанова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — поймали раньше, 8 сентября.
Они были под стражей с весны 2023 года после попытки поджога военкомата. Военный суд приговорил их к длительным срокам в колонии. В СИЗО-1, скорее всего, парни дожидались этапа. Ночью 1 сентября им удалось сбежать и скрыться. Против арестантов возбуждено новое дело. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
