15 сентября 2025

Силовики показали, как задержали второго зека, сбежавшего из СИЗО Екатеринбурга. Фото

Зека, задержанного после побега, вернули в СИЗО-1 Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
Силовики поймали беглеца вечером 15 сентября
Силовики поймали беглеца вечером 15 сентября Фото:
В Екатеринбурге из СИЗО №1 сбежали два арестанта

Зека Ивана Корюкова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) доставили в екатеринбургское СИЗО-1, откуда он сбежал 1 сентября. Кадрами с URA.RU поделились в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Корюков был задержан вечером 15 сентября. По неофициальным данным, его поймали в районе Уктуса. Его друга — Александра Черепанова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — поймали раньше, 8 сентября.

Они были под стражей с весны 2023 года после попытки поджога военкомата. Военный суд приговорил их к длительным срокам в колонии. В СИЗО-1, скорее всего, парни дожидались этапа. Ночью 1 сентября им удалось сбежать и скрыться. Против арестантов возбуждено новое дело. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

© Служба новостей «URA.RU»
